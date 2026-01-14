北京盯著看！伊朗垮台比委內瑞拉影響更大 中國仍避免直接介入

中國外交部長王毅（中）在北京會見俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（左），及伊朗副外長加里巴巴迪（右）。（法新社檔案照）

伊朗正面臨一波由經濟困境引發的反政府抗議浪潮，一旦神權統治者垮台，相較於委內瑞拉，中國「損失將更大」，但觀察家普遍認為，北京仍將避免直接介入。

香港「南華早報」13日報導，美國總統川普表示，他正在考慮「一些非常強硬的選項」，並宣布對與德黑蘭維持商業往來的國家實施新一輪關稅。美國官員向「華爾街日報」透露，華府正考慮多種行動方案，包括軍事打擊、動用網路武器，或進一步加強制裁。

相較於拉丁美洲，伊朗對北京具有更高的戰略份量，雙方關係已經建立數十年，任何美國的介入行動都將損害中國的經濟利益，並削弱其在中東地區的影響力，潛在的損失將更大。

然而，新加坡國立大學中東研究所資深研究員沙曼（Jean-Loup Samaan）表示，北京對當前局勢的看法，將比對委內瑞拉更具急迫性，但不太可能深度介入。

他認為，中國除了發表外交聲明，呼籲外部勢力不要干預一國內政之外，不太可能採取更積極的介入行動，而且很可能在此議題上保持低調。

中國與伊朗或委內瑞拉之間並不存在正式同盟關係，「夥伴關係並不意味著包括任何相互支援的條款。因此，若美國或以色列介入伊朗局勢，中國極不可能捲入衝突核心。」

中國外交部表示，反對外部勢力干涉伊朗事務；中國駐美大使館也批評美國試圖「脅迫」德黑蘭。北京同時表態反對「任何非法的單邊制裁與長臂管轄」，並承諾將「採取一切必要措施，維護自身合法權益」。

委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕，也引發外界對中國是否有意願或能力保護其夥伴的質疑。就在馬杜羅遭美軍特種部隊押走前數小時，北京才派遣特使與其會面。

上海國際問題研究院中東問題專家文少彪表示，中國在伊朗問題上的核心關切，將是局勢是否外溢至周邊地區；如果政權更迭導致社會混亂、內戰或國家分裂，將為國家建構與社會治理帶來長期挑戰，甚至可能引發大規模難民危機，進一步加劇伊朗鄰國的壓力。

他認為，即使中國絕不樂見伊朗動盪危及北京在該地區的貿易與投資，但北京還是會設法避免直接介入。「我們將避免干涉他國內政……北京可能會保持冷靜觀察的姿態，在任何情況下都不會被捲入其中。」

中國西北大學中東研究所副所長顏偉也認為，儘管伊朗具有重要戰略地位，北京仍可能維持不干預政策，中國的支持將主要集中在經濟與能源領域，並侷限於外交層面。

另一方面，文少彪認為，北京與另一個伊朗長期盟友俄羅斯的處境並不相同。俄國自中東地區的戰略性後撤已愈發明顯，不僅未能對敘利亞阿塞德政權的垮台做出有力回應，也未對美國空襲伊朗核設施採取強硬反制。「俄羅斯的戰略能力正快速下滑，其經濟與政治影響力亦隨之衰退……莫斯科可能有心回應，但已無力行動。」

上海政法學院政治學教授倪樂雄表示，中國對伊朗危機的處理方式，是避免軍事介入，轉而呼籲對話與和解；北京在伊朗並不存在「直接的安全關切」，並希望避免被迫「選邊站」。

