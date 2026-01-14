美國將穆斯林兄弟會列恐怖組織 指其與哈瑪斯、真主黨結盟

穆斯林兄弟會設在約旦的據點2016年被當局查禁關閉。（美聯社資料照）

美國政府13日將「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）在埃及、黎巴嫩與約旦的分支，正式列為恐怖組織，滿足了阿拉伯盟友與美國保守派長期以來的要求。

法新社報導，穆斯林兄弟會1928年成立於埃及，是一個泛伊斯蘭主義運動，曾一度擴散至整個阿拉伯世界，但近年來在主要阿拉伯強權的聯手施壓下，勢力已明顯退縮。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，此舉反映美國持續且長期努力的起點，目的在於無論在何處，都要阻止穆斯林兄弟會各分支所從事的暴力行為與破壞穩定活動。

魯比歐強調，美國將動用一切可用手段，剝奪這些穆斯林兄弟會分支從事或支持恐怖主義活動所需的資源。

美國總統川普已於去年11月啟動相關程序，意味著美國將凍結該組織在這個全球最大經濟體的任何資產，並將與該組織進行交易列為刑事犯罪。此舉也將嚴重限制其成員前往美國的能力。

埃及方面對此決定表示歡迎。埃及外交部在聲明中指出，將穆斯林兄弟會列為恐怖組織，「反映了該組織及其極端意識形態的危險性，以及其對區域與國際安全與穩定所構成的直接威脅」。

穆斯林兄弟會曾在埃及2012年舉行的選舉中，透過民主程序推舉穆希（Mohamed Morsi）當選總統，並在長期統治者穆巴拉克（Hosni Mubarak）被推翻後一度掌權。穆巴拉克時期雖正式禁止穆斯林兄弟會，但部分活動仍被容忍，包括其社會服務網絡。

穆希於2013年遭當時的軍方領袖塞西（Abdel Fattah al-Sisi）發動政變推翻，塞西此後對穆斯林兄弟會展開全面性打壓。

埃及，以及美國盟友沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，長期以來都試圖壓制穆斯林兄弟會，因其政治願景主張建立一個統一的伊斯蘭哈里發國。

川普政府部分依據穆斯林兄弟會對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的支持，將其列為恐怖組織。哈瑪斯早已被美國列為恐怖組織。

美國財政部指出，穆斯林兄弟會在埃及與約旦的分支，均曾與哈瑪斯協調行動。哈瑪斯於2023年10月7日對以色列發動大規模攻擊，隨後引發以色列對加薩走廊的全面軍事行動。

美國國務院表示，在黎巴嫩，做為遜尼派伊斯蘭運動的穆斯林兄弟會，已與伊朗支持的什葉派武裝組織「真主黨」（Hezbollah）結盟，並參與對以色列發動攻擊的行動。

國務院指出，黎巴嫩穆斯林兄弟會「推動與真主黨—哈瑪斯軸心建立更正式的結盟關係」。

穆斯林兄弟會曾在約旦勢力壯大，其政治分支為該國國會中的主要反對黨。去年4月，約旦以穆斯林兄弟會囤積武器、策劃破壞王國穩定為由，宣布禁止該組織並下令沒收其資產。約旦與以色列簽有和平協議。

近年來，美國保守派也將矛頭指向穆斯林兄弟會，部分人士甚至散布陰謀論，聲稱該組織正滲透美國政府，企圖推行伊斯蘭教法。

共和黨議員多次推動禁止穆斯林兄弟會，希望切斷該運動的任何資金來源。

美國過去遲遲未將穆斯林兄弟會列為恐怖組織，部分原因在於擔心影響與土耳其的關係。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）長期以來在意識形態上與穆斯林兄弟會關係密切。

川普與艾多根關係良好，對艾多根強烈批評以色列在加薩的軍事行動，也多所淡化處理。

