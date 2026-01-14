李在明再表態 台灣是「中國和日本的問題」 韓國不應介入或干預

南韓總統李在明（左）13日訪問日本，與首相高市早苗（右）在奈良舉行會談。（彭博）

南韓總統李在明13日訪問日本，與首相高市早苗在奈良舉行會談。他前一天在接受日本放送協會（NHK）訪問時，再次對台灣議題表態：「那是中國和日本的問題，不是韓國深度干預或介入的問題。」

綜合南韓「朝鮮日報」和中央社報導，李在明說，「有人可能覺得這是在推卸責任，但如果韓國採取立場，就能緩和或解決當前狀態嗎？如果能，我們當然會努力；但依我判斷，在目前狀態下，韓國很難去改變局勢。」

據報導，被問到在日本與中國關係惡化的情況下，南韓採取何種立場時，李在明表示：「很顯然，習近平主席對日本在台灣議題上的立場，抱持非常負面的看法」，但他對習近平直言：「對於大韓民國來說，韓日關係與韓中關係同等重要。」

李在明表示，就東北亞的和平與穩定而言，不願看到中日兩國對立，希望雙方透過對話圓滿解決。

李在明還說，有意協助日本和北韓舉行領袖會談，「我認為，日本和北韓之間應該發展為對話、溝通解決問題的關係」，南韓今後將發揮營造環境的作用，使其成為可能。

他提及日本關切的核心議題，即日本人遭北韓綁架問題，聲稱做為近鄰，儘早恢復平和的關係，對實現朝鮮半島和平大有助益。

李在明坦言，他年輕時曾因歷史傷痛而對日本抱持負面觀感，但在多次實地接觸後，逐漸放下先入為主的偏見，理解日韓關係具有國家、政治與民間等多個層次。而他身為要對國家命運負責的領導者，必須更嚴肅地看待問題。

談到對高市早苗的印象，李在明表示，他原本以為高市是強硬派，尤其在對韓關係上可能採取保守立場，但實際見面後，覺得高市很有人情味、充滿能量與熱情。深入對話後，也覺得高市相當理性，期待她能在改善日韓關係上發揮作用。

與此同時，李在明也再次確認韓日兩國是基於價值共享的務實合作夥伴，「韓日共享價值、方向至關重要」，「互相彌補不足和競爭的同時，雙方可以合作的領域也很多，因此希望能尋找更多彼此的共同點。」

