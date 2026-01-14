俄羅斯4天內兩度大規模空襲烏克蘭 基輔在寒冬中陷入歷來最嚴重停電

俄羅斯對烏克蘭東北部哈爾科夫州發動大規模空襲，一座郵政倉儲設施被毀，造成4人死亡。（歐新社）

俄羅斯12日對烏克蘭發動4天內第2次大規模無人機與飛彈空襲，在嚴寒天氣下再度鎖定電力系統。此舉在莫斯科對鄰國的入侵即將屆滿4年之際，顯然是對美國主導的和平努力的公然漠視。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示，俄軍晚間對8個地區發射近300架無人機、18枚彈道飛彈與7枚巡弋飛彈。其中一波攻擊在東北部哈爾科夫州的一座郵政倉儲設施造成4人死亡，基輔州則有數十萬戶家庭停電。

基輔白天氣溫為攝氏零下12度，已連續2週以上處於冰凍狀態，街道覆滿冰層，城市各處可聽見發電機的轟鳴聲。

基輔已連日面臨嚴重電力短缺。市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，12日晚間的攻擊造成這座城市迄今最嚴重的一次停電。

截至13日，仍有超過500棟住宅建築沒有集中供暖。全市可見光禿禿的樹枝掛滿冰柱，人行道旁堆著積雪。

俄國4天前也在一夜之間發射數百架無人機與數十枚飛彈，對烏克蘭發動大規模攻擊，並且在戰爭中第二次使用新型高超音速飛彈，擊中烏克蘭西部，顯然是向基輔的北大西洋公約組織（NATO）盟友發出「不會退讓」的警告。

美國12日指控俄國在川普政府試圖推動和平談判之際，進行「危險且無法解釋的升級行動」。美國常駐聯合國副大使布魯斯（Tammy Bruce）在聯合國安理會緊急會議上表示，華府對衝突中「驚人的傷亡人數」深感遺憾，並譴責俄國加劇對能源與其他基礎設施的攻擊。

戰爭期間，俄羅斯持續試圖剝奪烏克蘭平民的取暖與自來水供應，希望藉此消磨民眾的抵抗意志。烏克蘭官員將此策略形容為「將冬天武器化」。

聯合國烏克蘭人權觀察團的資料顯示，2025年是自2022年俄國入侵以來，烏克蘭平民死傷最慘重的一年，原因是俄國在前線後方加強空中打擊。報告指出，戰爭在烏克蘭造成2514名平民死亡、1萬2142人受傷，比2024年增加31％。

聯合國人權事務高級專員公署駐烏克蘭觀察團負責人貝爾（Danielle Bell）12日在聲明中表示，長程攻擊的急遽增加，以及對烏克蘭全國能源基礎設施的鎖定，意味著戰爭後果如今已影響到遠離前線的平民。

