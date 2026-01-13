拒赴艾普斯坦案聽證 柯林頓、希拉蕊恐被控藐視國會

美國司法部公布的艾普斯坦檔案中，出現多張前總統柯林頓的照片。（路透）

美國前總統柯林頓與前其妻前國務卿希拉蕊13日拒絕出席眾議院針對已故性犯罪富豪艾普斯坦案的閉門聽證，公開挑戰監督委員會主席、共和黨眾議員柯默（James R. Comer）的傳喚，恐將因此遭到「藐視國會」指控。

紐約時報報導，兩人聯名致信柯默，指其調查毫無立法目的，純屬政治報復，甚至「意圖將我們送進監獄」。他們強調已主動提交宣誓書面聲明，內容與其他獲准免於作證的前執法人員一致，且對艾普斯坦案毫無實質知情。

柯默原定當日聽取柯林頓作證、次日聽取希拉蕊陳述，但柯林頓夫婦在截止前提交八頁法律文件，主張傳票「無效且違憲」，違反三權分立，並缺乏與立法目標的必要關聯。其律師團隊援引最高法院判例指出，國會無權以調查為名進行公開羞辱或取代執法機關職權。

柯林頓夫婦在信中警告，柯默恐公布數十年前無關舊照以製造輿論壓力，並呼籲其「停止這場不必要且具破壞性的對抗」。為應對可能的法律戰，柯林頓夫婦已聘請熟悉共和黨運作，與政治醜聞案件的兩名資深律師備戰。

柯默當天安排象徵性聽證會，現場留空椅凸顯柯林頓缺席，並準備迅速啟動藐視程序。委員會發言人表示，若兩人持續拒不出席，將依法提請司法部追究。

藐視國會罪名需先經過委員會表決，若監督委員會通過決議，認定兩人藐視國會後，會將決議送交眾議院全體表決。若通過，即認定藐視國會正式成立。此後，眾議院可將案件轉交司法部，由其決定是否提起刑事訴訟。依據美國法律，藐視國會屬輕罪，最高可處一年監禁及10萬美元罰款。若司法部決定起訴，將使本案變得高度政治化。

