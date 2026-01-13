潮玩Labubu爆紅背後的血汗 勞權組織揭中國代工廠剝削勞工

泡泡瑪特在上海展覽展出的Labubu玩偶牆。（彭博檔案照）

中國「泡泡瑪特」（Pop Mart）旗下潮流玩偶「拉布布」（Labubu）在全球爆紅，但是根據中國勞工權益觀察組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch，CLW）報告，泡泡瑪特的一家供應商涉及剝削勞工，如僱用未成年人工作，卻未提供中國法律要求的特別保護，以及勞工在薪資、工作條件不明下，被迫簽下空白僱用契約。

英國《衛報》13日報導，設於紐約的非政府組織「中國勞工觀察」去年花3個月時間，在泡泡瑪特的其中一家供應商、位於江西省信豐縣的順嘉玩具（Shunjia Toys）工廠調查，訪談超過50名員工，其中包括3名未滿18歲者，這些受訪者的工作都是專門負責生產拉布布。

請繼續往下閱讀...

順嘉玩具僱用員工4500人。依照中國法律，唯有在提供特殊保護措施下，可合法僱用16到18歲勞工，包括禁止從事危險或繁重工作。但是調查發現，該廠未成年工人被分配到一般生產線，工作量或生產量目標，與成人勞工無異。報告說，「這些未成年勞工通常也不了解他們簽下的契約性質，被詢問其法律地位時，也幾乎沒有清楚的概念」。

調查發現，該廠勞工經常被要求在空白僱用契約上簽名，僅被告知填寫個人資料，至於工作條件、內容、薪水和社會保險等細節「留白且未說明」，而且，「勞工只被給予不超過5分鐘的時間完成這個流程，並被明確告知，不得閱讀或填寫其他內容」。

受訪勞工表示，他們被要求不切實際的產量目標，一個25到30人的小組，每天須組裝至少4000個「拉布布」。中國法律規定，每月加班時數不得超過36小時，但是這份調查發現，該廠勞工通常每月加班超過100小時。

泡泡瑪特回應表示，該公司非常嚴肅看待代工廠勞工的福利與安全，並且定期對代工供應鏈進行稽核，包括由國際認可的專業稽核公司進行年度獨立第三方稽核；該公司已注意到這份報告的資訊，正在調查此事，若查證屬實，將堅決要求相關合作方，依照法規改善。順嘉玩具尚未被聯絡到評論此事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法