中國駐英「超級使館」結構曝光 地下挖208間密室、緊鄰倫敦電纜

英國「每日電訊報」揭露，中國規劃在倫敦中心興建的「超級使館」，除了地面可見的廣闊面積和建築群外，地下是由208個密房組成的複雜網絡，其中一間密室更緊鄰英國最具機敏性的通訊電纜，引發北京將新使館用於從事間諜和情報蒐集活動的擔憂。

每日電訊報所掌握未經刪減的資料，讓外界得以一窺北京試圖避免受公眾檢視的超級使館結構。設計圖顯示，一間地下約3公尺的密室，與傳輸金融資訊至倫敦金融城，以及作為數百萬網路用戶電子郵件和通訊管道的光纖電纜僅1公尺之遙，且中方有意拆除、重建該間密室其中一面外牆。

該處電纜是全球最具規模網路交換點「倫敦網際網路交換中心」（LINX）的核心部分，延伸至倫敦外則透過大西洋電纜與美國連接。

該間密室還設有熱氣抽排系統，顯示出內部可能配置用於諜報活動，會產生高溫的先進設備。其它因刪減而難以完整辨識的區域包括緊急備用發電機、一座新電梯井和通訊電纜等。另設有廁所和淋浴間，可能是讓官員得以長期留置而建。

報導指出，即便超級使館的風險顯而易見，上任後致力修補對中關係的工黨首相施凱爾，預料仍會在本月下半訪問中國前核准使館興建。

