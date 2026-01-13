為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    夏威夷幾勞亞火山噴發壯觀 熔岩衝上460公尺高空

    2026/01/13 21:37 中央社
    位於夏威夷大島的幾勞亞火山（Kilauea）1月12日噴發。 （法新社）

    位於夏威夷大島的幾勞亞火山（Kilauea）1月12日噴發。 （法新社）

    美國夏威夷州幾勞亞火山近日噴發，燦爛的熔岩衝上460公尺以上的高空，煙霧與氣體形成的羽狀雲柱升至6000公尺高度，壯觀景象展現它作為全球最活躍火山之一的聲譽。

    綜合法新社與美聯社報導，幾勞亞火山（Kilauea）位於夏威夷大島（Big Island），自2024年12月以來斷斷續續地噴發，一年多來噴發出數千公噸熔岩與氣體。

    美國地質調查所（USGS）指出，幾勞亞火山這類的噴發通常持續約一天，可釋放10萬公噸二氧化硫。這種氣體在大氣中反應，形成一種肉眼可見稱為「火山霧」（vog）的霧霾，導致呼吸道及其他健康問題。

    另外，火山噴發時產生「裴雷之髮」（Pele's hair）現象，是一種細小火山玻璃細絲在噴發時被拋入空中，由於質地極為鋒利，會刺激皮膚，也對眼睛有害；裴雷（Pele）是夏威夷的火山女神之名。

    這次幾勞亞火山的噴發對附近聚落暫無立即威脅，火山口已對外封閉近20年。

    幾勞亞火山自1983年以來一直非常活躍，噴發也相對頻繁。它是夏威夷群島6座活火山之一，其他活火山包括世界最大的毛納羅亞火山（Mauna Loa）。

    雖然幾勞亞火山比鄰近的毛納羅亞火山小了許多，但由於噴發頻繁，常吸引遊客搭乘直升機來欣賞其火山爆發時炙熱的壯觀景象。

