宣布緊急戒嚴涉內亂首謀罪 檢方求處尹錫悅死刑

韓媒報導，負責調查韓國2024年12月內亂事件的特別檢察組今天向法院請求，對宣布緊急戒嚴涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的前總統尹錫悅，正式求處死刑。

根據起訴內容，尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下，違反憲法宣布緊急戒嚴，並動員軍隊與警察，引發騷亂。

在韓國歷史上，曾任總統者被檢方求處死刑的情況相當罕見。過去僅有全斗煥因1980年光州事件動用軍隊鎮壓市民示威、涉嫌內亂首謀罪而被求處死刑。尹錫悅成為第2位遭求處死刑的韓國前總統。

韓媒inews24報導，結案辯論今天於首爾中央地方法院刑事第25合議庭舉行，審理對象包括尹錫悅及前國防部長金龍顯在內8名被告。

檢方表示，「身為時任總統的被告尹錫悅，以及國防部長金龍顯等人，完全不顧國民將承受的痛苦，為了滿足自身的權力慾望、壟斷權力並實現長期執政，在未履行任何法律程序的情況下，將憲政秩序內的政治活動抹黑為反國家行為，宣布緊急戒嚴，企圖中止國會行使權限、逮捕反對勢力、控制批判性媒體，並以所謂『選舉舞弊』為藉口，動用軍警強行介入並侵害中央選舉管理委員會職能。」

檢方表示，本案性質極其惡劣，「必須比對前總統全斗煥、盧泰愚的審判更加嚴厲地加以制裁」，因此向法院求處尹錫悅死刑。

