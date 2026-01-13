為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不當剪輯被川普告誹謗、求償100億美元 BBC要求法院駁回

    2026/01/13 21:11 編譯張沛元／綜合報導
    BBC不當剪輯川普發言，遭美國總統川普向法院提告與求償。（彭博社）

    BBC不當剪輯川普發言，遭美國總統川普向法院提告與求償。（彭博社）

    法庭文件顯示，英國廣播公司（BBC）已請求美國佛羅里達州的法院，駁回美國總統川普向該公司求償100億美元（約台幣3160億元）的訴訟。

    川普去年12月向佛州南區地方法院提告BBC，指控BBC在2024年美國總統大選投票前夕播出的1段紀錄片中，不當剪輯他在2021年1月6日的談話，要求BBC賠償誹謗損失，與不公平貿易行為損失各50億美元。

    2021年1月6日，美國國會正式認證2020年美國總統大選結果（即川普敗選）當天，部分川普支持者衝入國會山莊引發騷亂；而被川普指控遭BBC不當剪輯的談話，發表於國會暴動前，BBC把川普的2段相隔近1小時的談話混剪在一起，使之看似川普呼籲粉絲攻擊國會。

    BBC高層因不當剪輯去職，該公司也應川普要求道歉與下架該報導，但否認誹謗川普，也不願意賠償。

    12日提交給法院的文件顯示，BBC將提出動議，要求駁回此案，理由是該法院無管轄權、審理地點「不當」，以及川普的「主張顯無理由」。

    BBC的律師將論證說，BBC並未在佛州創作、製作或播出該紀錄片，而川普聲稱該紀錄片可透過美國串流服務BritBox觀看的說法，並不屬實。BBC的律師還將辯稱，川普未能「合理聲稱」BBC播出該紀錄片時心存惡意。

    BBC請求法庭暫停所有其他蒐證（discovery）程序，即雙方在審訊前收集資訊的過程，靜待法庭對BBC提出的駁回動議的定奪。BBC可會因蒐證程序而被要求提交大量與其川普報導有關的電子郵件與其他文件。

    此案若持續進行，目前已提議在2027年開庭。

