    國際

    格陵蘭狗拉雪橇賽 美特使蘭德瑞遭「不當邀請」引發調查

    2026/01/13 20:53 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普任命的駐格陵蘭特使、路易斯安那州州長蘭德瑞。（路透）

    美國總統川普任命的駐格陵蘭特使、路易斯安那州州長蘭德瑞。（路透）

    格陵蘭傳統狗拉雪橇賽的主辦單位表示，正在調查究竟是誰擅自向美國總統川普派駐格陵蘭的特使、路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）發出參賽邀請。

    格陵蘭狗拉雪橇協會（KNQK）於13日在社群媒體上發布聲明指出，一名美國記者通知他們，蘭德瑞已收到該年度賽事的邀請函。協會強調，此舉「完全不恰當」，並譴責「外來政治勢力施加壓力」的行為「令人無法接受」。目前協會已啟動內部調查，以釐清邀請函的來源。

    上個月，川普任命自2024年初起擔任路易斯安那州州長的共和黨人蘭德瑞，為其格陵蘭事務特使。蘭德瑞當時在社群平台上稱這項「志願性職務」是「莫大榮幸」，並表示將致力於「讓格陵蘭成為美國的一部分」。

    值得注意的是，去年時任美國副總統范斯的妻子烏莎，原定出席這場狗拉雪橇賽，作為其訪問格陵蘭行程的一部分，但因當地爆發抗議活動而臨時取消行程。

    川普近期多次公開強調掌控格陵蘭對美國與北極安全具有「戰略必要性」，並嘲諷丹麥首都哥本哈根加強格陵蘭防禦的舉措。他日前曾譏諷道：「你知道他們的國防靠什麼嗎？兩輛狗拉雪橇而已。」顯然是指格陵蘭現行的狗拉雪橇巡邏隊。

