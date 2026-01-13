它不該存在！白矮星神秘衝擊波 困惑天文學家

智利「甚大望遠鏡」的多部件光譜儀探測器（MUSE），拍攝的白矮星RXJ0528+2838周圍衝擊波。（路透）

天文學家利用歐洲南方天文台（ESO）設於智利的「甚大望遠鏡」（VLT），捕捉到地球附近一顆白矮星，在運動過程中產生的衝擊波，這股神秘的衝擊波，不僅其多彩景象令人屏息，也不符合現有模型，令天文學家困惑不解，無法解釋其成因。

《路透》13日報導，這顆白矮星RXJ0528+2838位於御夫座（Auriga），距離地球約730光年，以宇宙尺度來說，算是就在「附近」，其體積大約與地球相當，但是高度緻密，質量接近太陽，具有極強磁場，並與一顆質量約太陽10分之1的低質量紅矮星，組成聯星系統，彼此近距離互繞，兩者相距約地球到月球的距離。白矮星強大的重力正持續從其伴星吸走氣體。

更具體而言，研究人員觀測到的這股衝擊波，是白矮星造成的「弓形衝擊波」（bow shock），觀測影像揭露出從白矮星向外流出的物質，與星際氣體相撞後，產生的多彩衝擊波結構。這份12日在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊發表的報告共同作者、英國杜倫大學天文物理學家斯卡林吉（Simone Scaringi）說，「我們發現之前從未見過、更重要的是，完全沒有預期到的東西」；ESO新聞稿引述波蘭科學院哥白尼天文中心博士後研究員伊凱維希（Krystian Iłkiewicz）說法，「根據現有的了解，它不應該存在」。

衝擊波是高速移動物質撞擊其周圍氣體時產生，弓形衝擊波是衝擊波的弧形前緣，類似船隻在水中航行時，在船頭出現的水波。斯卡林吉說，影像中所見多種顏色，是氣體受到衝擊波加熱、激化所產生，不同化學元素產生特定顏色，紅色調代表氫氣，綠色為氮，藍色代表氧元素。

過去白矮星被觀測到產生衝擊波的案例，周圍都有從伴星吸取氣體形成的氣體盤，然而這次觀測到的白矮星周圍沒有這類結構，其持續將氣體釋放到星際空間，原因不明。斯卡林吉說，從伴星被吸取的物質沿著白矮星強大磁場流動，最終落入磁極區，這個過程會產生能量和輻射，但是不足以說明他們觀測到的這股衝擊波，「我們考慮過的每一個外流機制，都無法解釋觀測到的現象，我們對這個系統依然感到困惑」。

伊凱維希認為，這項發現挑戰現有對這類極端聯星系統中，物質運動和相互作用的既有標準理解，「暗示當中有隱藏的能量來源」有待調查。斯卡林吉表示，從衝擊波結構形狀和長度顯示，「這個過程至少已持續約1000年，顯示這是一個長期過程，並非短暫的單次事件」。

「甚大望遠鏡」捕捉到白矮星衝擊波（方框處）。（路透）

