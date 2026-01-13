為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    法極右派領袖勒班為貪汙案上訴出庭 求再戰總統大位

    2026/01/13 19:36 中央社
    法國極右派領袖勒班。（美聯社）

    

    法國極右派領袖瑪琳．勒班（Marine Le Pen）今天為了去年貪汙案判決提出的上訴出庭。她2027年能否第4度問鼎總統大位，就看判決能否獲得推翻。

    法新社報導，勒班因為和她的政黨「國民聯盟」（National Rally）的幾名幹部涉嫌詐領歐洲議會（European Parliament）助理費，去年遭到法國法院判決5年內不得參選公職，以及4年有期徒刑，其中2年緩刑，並須繳納10萬歐元（約新台幣369萬元）罰金。

    現年57歲的勒班曾3度參選總統。她對本案始終堅稱清白，如今提出上訴，希望能為第4度角逐總統職位清除障礙。

    這件上訴案預計審理1個月，裁決預計今夏出爐。

    若法院維持原判，勒班將被禁止參加2027年大選。外界普遍認為，那場大選會是她贏得法國最高權力寶座的最佳、也可能是最後機會。

    若法院改判較短的禁止參選期，並以居家監禁取代坐牢，她仍有望參選。

    除了勒班外，本案被告有12人已提出上訴，包括國民聯盟副黨魁艾利奧（Louis Aliot）；這個黨也加入上訴行列。

