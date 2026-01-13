為和平而走！美國19佛教僧侶攜犬長征3700公里 目標華府

「為和平而走」（Walk for Peace）步行運動將途經10個州，並計畫於2026年2月中旬抵達美國華府，向國會提出訴求，將衛塞節訂定為美國聯邦法定假日。（美聯社）

美國19名佛教僧侶於2025年10月26日起，組織了一場名為「為和平而走」（Walk for Peace）的步行運動，他們將途經10個州，並計畫於2026年2月中旬抵達美國華盛頓區，向國會提出訴求，希望將象徵佛陀誕生、成道與入滅的「衛塞節」（Vesak）訂定為美國聯邦法定假日，也希望可以藉由這次的步行活動激勵人心，讓他人可以從中獲得勇氣和啟發。

綜合外媒報導，在這場長達約3700公里的旅程，這群身著飄逸長袍的僧侶與他們在印度領養的白棕色流浪犬阿洛卡（Aloka；梵語，有「覺悟」之涵義），從德州沃斯堡（Fort Worth）的一間越南寺廟出發。

請繼續往下閱讀...

這場步行活動在社群媒體上引發高度關注，該團體的臉書粉絲專頁至今已有至少118萬粉絲追蹤，就連陪伴僧侶同行的阿洛卡也在社群上備受矚目，並且擁有自己的專屬主題標籤「和平之犬阿洛卡」（#AlokathePeaceDog）。僧侶們也經常透過臉書分享行程進度紀錄、反思筆記與勵志詩作，持續傳遞善良、慈悲的和平理念，許多人也藉此了解並關注到活動進程，部分居住於他們途經地的民眾甚至會特地出門為他們送行、傳達祝福和送上物資等。

沿途接待過這些僧侶的牧師克雷格（Patrick Hitchman-Craig）也表示，原本預期只有少數人會到場，沒想到現場竟湧入了千名民眾，克雷格笑稱，僧侶們於耶穌誕辰之日抵達，讓他聯想到了聖經中尋訪聖嬰的「東方三賢士」（Magi），他對到場人數之多，以及參與民眾的多元背景感到無比震撼，但他也補充，無論是否擁有相同的信仰、傳統，同樣在為世界和平努力的人都與耶穌的心意相契合，他也很歡迎這些僧侶來到他們的教堂歇息。

這趟旅途並非一帆風順，2025年11月，當僧侶途經德克薩斯州的國道時，他們的護送車輛被一輛卡車撞上，導致2名僧侶受傷，其中一人重傷被送往醫院進行手術，使僧侶隊伍減少到18人，不過除了送醫治療的成員外，他們仍然堅持繼續完成旅程。僧侶團體發言人董龍思（Long Si Dong，音譯）也在近日表示，重傷的僧侶術後恢復情況良好。

董龍思表示，他們藉由這場活動爭取將「衛塞節」定為國定假日，不是為了得到任何捐款、名氣或是促使人們改信佛教，而是想要衛塞節可以成為所有信仰人士反思、同情和團結的日子。隊伍領袖潘納卡拉（Bhikkhu Pannakara）也強調，他們的主要目標是希望可以幫助人們獲得內心的平靜，藉由僧侶們的公開露面與徒步行走，來激發人們的信心，並從文化分裂與戰爭帶來的痛苦中解脫出來。

陪伴僧侶同行的阿洛卡也在社群上備受矚目，並且擁有自己的專屬主題標籤「#AlokathePeaceDog」。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法