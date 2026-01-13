「手無寸鐵」伊朗人民亟需國際支持 金獎異議導演促終結神權統治

伊朗異議導演賈法潘納希（Jafar Panahi）。（美聯社檔案照）

伊朗人民大規模示威遭政府血腥鎮壓，受到國際關注，去年獲得坎城影展最高榮譽金棕櫚獎的伊朗異議導演賈法潘納希（Jafar Panahi），13日表示伊朗示威民眾「手無寸鐵」，卻仍勇敢走上街頭，他們需要國際社會的支持，「終結」當前的伊朗體制。

《法新社》13日報導，潘納希13日接受法國國際廣播電台（France Inter）訪問，表示「今日的伊朗人民儘管手無寸鐵，卻仍走上街頭」，他批評伊朗政府殘酷鎮壓，「當一個政權...動用戰爭武器對付自己的人民，造成流血衝突，目的並非只是要讓民眾回家，正因如此，這些人需要國際社會來協助、支持他們」。

曾兩度入獄的潘納希，去年以電影《只是一場意外》（It Was Just an Accident）奪下坎城影展金棕櫚獎。他警告，「今天世界任何地方的保持沉默，終有一日得向歷史交代」。

伊朗這波示威最初起於對經濟困境的不滿，但是現已逐步演變為伊朗自1979年伊斯蘭革命，推翻巴勒維王朝以來，對神權統治體制的最嚴重挑戰。

潘納希說，自從2022年庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反女性服裝規定遭逮捕，在羈押期間身亡，引發全國性示威，以及更早之前因汽油價格上漲而爆發的抗議行動，這一連串抗爭行動後，伊朗社會的不滿情緒「達到高峰」，「這些運動和反抗把我們帶到此刻這個地步，我想是結束它（當前體制）的時候」。

民眾12日在伊朗駐法國大使館前聲援伊朗人民示威行動。（歐新社）

12日在德國法蘭克福的反伊朗政府示威。（歐新社）

