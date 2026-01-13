柴油車銷量慘！英最快2030年停供柴油 專家曝「1關鍵」反駁

英國智庫指出，柴油車需求暴跌，加油站最快恐在2030年停止供應柴油，示意圖。（彭博）

隨著電動車普及，加油站的經營模式正面臨轉型。根據英國智庫最新報告指出，由於柴油車需求暴跌，加油站為騰出空間設置充電樁，最快恐在2030年停止供應柴油。不過有專家認為，傳統運輸業仍高度依賴柴油，現在宣判柴油「死刑」恐怕言之過早。

《太陽報》報導，電動車智庫「New AutoMotive」近日發表報告預測，加油站恐將迎來「棄油潮」。由於柴油車銷量持續下滑，倫敦等大城市最快恐在2030年停止販售柴油。報告指出，2023年柴油銷售額較2017年的高峰萎縮22％，且新車市場中，純電動車的佔比已大幅超越柴油車。專家預測，當路上的柴油車數量降至臨界點，零售商為了節省維護成本與騰出空間安裝充電樁，棄守柴油將成為理性的商業選擇。

除了需求減少，「燃油存放」也是業者的一大負擔。智庫執行長內姆斯（Ben Nelmes）指出，柴油若長時間待在儲油槽內未售出，品質會逐漸降解變質。因此，當銷量減少到一定程度，加油站維持供應柴油將不符效益。過去電動車車主常面臨「里程焦慮」尋找充電站，但隨著加油站積極轉向投資充電樁，未來將變成燃油車車主「焦慮地尋找」販售燃油的站點。

儘管政府大力推動淨零排放並補助電動車，但傳統運輸業轉型依然困難重重。交通政策專家古丁（Steve Gooding）表示，目前撐起經濟命脈的貨車與卡車多數仍依賴柴油，現在就宣判柴油「死刑」恐怕過早。雖然根據調查，僅剩不到6成的加油站業者認為10年後「賣油」還能當作主業，紛紛想轉型蓋充電站；但如何在廣設充電樁的同時，兼顧物流運輸與一般油車的加油需求，將是這段轉型期的最大挑戰。

