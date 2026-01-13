「鮭魚之王」現身！加州潛水員驚見深海怪魚 竟是地震魚親戚

加州潛水員在淺海捕捉到極罕見的深海「高鰭粗鰭魚」。（圖取自tedjudah via iNaturalist）

不是地震魚！據科普網站《IFLScience》報導，一名潛水員近期在美國加州蒙特利灣（Monterey Bay）的淺海區域，幸運目擊了一條極其罕見的深海魚類：「高鰭粗鰭魚」（Trachipterus altivelis）。這種通常棲息在數百公尺深海的神秘生物，竟出現在僅4.6公尺深的水域，令科學家大感驚奇。

潛水員猶大（Ted Judah）在臉書分享了這段奇遇。他在混濁的水中發現一個「銀色刀刃狀」的物體在波動，原本以為是俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish）幼魚。但經過蒙特利灣水族館專家鑑定，確認這是一條幼年的「高鰭粗鰭魚」。

這種魚在西方被稱為「鮭魚之王」（King-of-the-salmon）。雖然名字威風，但牠其實不是鮭魚，而是粗鰭魚科的成員。這個霸氣的名稱源自太平洋西北海岸的原住民馬卡族（Makah）傳說，他們相信這種魚會帶領鮭魚群游回河流產卵，因此將其視為神聖的領袖，若不慎捕獲必須將其放回海中。

地震魚的近親 生性神秘

高鰭粗鰭魚通常棲息在水深900公尺的「微光區」，極少在淺海被發現。與台灣民眾熟知的「地震魚」（皇帶魚）相比，兩者外型相似，都是扁平長條狀，但分屬不同科別。這次目擊是當地2025年以來的第2次記錄，專家對於牠為何會浮上淺水區仍感到好奇，但也強調這並不一定代表災難降臨，而是觀察深海生態的難得機會。

