    首頁 > 國際

    英婦手術後喜中600萬大獎 老公嚇傻：以為她出現幻覺

    2026/01/13 18:31 即時新聞／綜合報導
    英國一名54歲女子經歷一場風險極大的手術後，竟發現自己中了14.4萬英鎊（約新台幣613萬元）的大獎，示意圖。（歐新社）

    英國一名54歲女子經歷一場風險極大的手術後，竟發現自己中了14.4萬英鎊（約新台幣613萬元）的大獎，示意圖。（歐新社）

    命運的轉折往往發生在最意想不到的時刻。英國一名54歲女子在經歷一場風險極大的手術後，醒來第一時間向家人傳訊息報平安，沒想到隨後點開語音信箱，竟發現自己中了高達14.4萬英鎊（約新台幣613萬元）的大獎。

    綜合外媒報導，54歲的蓋兒（Gail Wood）日前接受子宮切除手術，由於術前情緒焦慮，她一度擔心自己無法熬過難關，因此在術後醒來的第一時間，向丈夫傑森（Jason）傳簡訊報平安。然而，就在她待在恢復室觀察期間，點開語音信箱竟收到郵遞區號彩券（People's Postcode Lottery）的中獎通知，未來一年內每個月將有1.2萬英鎊（約新台幣51萬元）存入她的帳戶，這讓剛走出鬼門關的她感到驚喜萬分。

    得知中獎後，蓋兒立刻打電話給傑森，沒想到傑森第一反應竟認為妻子因為手術麻醉藥效尚未退去，產生幻覺而「胡言亂語」。傑森笑稱，當初完全不敢相信，直到確認是真的中獎後才震驚不已。巧合的是，傑森透露自己幾天前才剛夢到中巨額彩券，夢中還在討論要分給孩子多少錢，對於平時很少做夢的他來說，沒想到這個發財夢竟在妻子術後奇蹟成真。

    面對這筆巨款，這對夫妻展現了務實的一面。蓋兒透露，獎金除了用於修繕損壞的住家大門與車道，全家人也正準備安排一場家庭旅行。更重要的是，這筆錢讓蓋兒獲得了提早退休的選擇權，儘管提早退休可能影響部分退休金，但在獎金的支持下，她能自由決定未來生活。她感性地表示，能擁有選擇提早退休的權利，對她而言就是最棒的禮物。

