北海道外海規模6.2地震 震源深度僅10公里

北海道外海規模6.2地震 震源深度僅10公里2026/01/13 16:34 即時新聞／綜合報導
位於日本北海道擇捉島的東南海域，今（13）日下午發生規模6.2淺層地震。（圖擷取自本氣象廳官網）
日本氣象廳今（13）日最新觀測資料，當地時間下午4點34分（台灣時間下午3點34分），在北海道擇捉島的東南海域發生規模6.2地震，震源深度約10公里，屬於極淺層地震。氣象廳表示，本次地震沒有引發海嘯的風險。
根據觀測資料
顯示，這起地震最大震度為2，主要出現在北海道地區，包含根室市、標津町、別海町、白糠町等。至於在北海道釧路市、厚岸町、標茶町、鶴居村，以及青森縣八戶市、階上町，岩手縣盛岡市藪川地區，則觀測到震度1。
【地震情報】— ウェザーニュース （@wni_jp） January 13, 2026
1月13日 16:34 震度2
震源：択捉島南東沖 M6.2 深さ約10km
この地震による津波の心配はありません。https://t.co/0P8vD9pDCH pic.twitter.com/X9bCFgMngh
【クリル諸島沖でM6.2 北海道で震度2】— Sputnik 日本 （@sputnik_jp） January 13, 2026
露極東クリル諸島沖で日本時間13日午後4時34分ごろ、マグニチュード6.2の地震があった。震源の深さは約10キロと推定されている。津波の心配はない。
この地震で日本の北海道根室市、標津町、別海町、白糖町などで最大震度2を観測した。 pic.twitter.com/XTWmwgqMaH