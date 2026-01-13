為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    北海道外海規模6.2地震 震源深度僅10公里

    2026/01/13 16:34
    位於日本北海道擇捉島的東南海域，今（13）日下午發生規模6.2淺層地震。（圖擷取自本氣象廳官網）

    日本氣象廳今（13）日最新觀測資料，當地時間下午4點34分（台灣時間下午3點34分），在北海道擇捉島的東南海域發生規模6.2地震，震源深度約10公里，屬於極淺層地震。氣象廳表示，本次地震沒有引發海嘯的風險。

    根據觀測資料

    顯示，這起地震最大震度為2，主要出現在北海道地區，包含根室市、標津町、別海町、白糠町等。至於在北海道釧路市、厚岸町、標茶町、鶴居村，以及青森縣八戶市、階上町，岩手縣盛岡市藪川地區，則觀測到震度1。

