施壓禁止台灣官員入境! 衛報：北京警告歐洲國家別「越過紅線」

英國《衛報》獨家報導，中國官員一直在向歐洲國家提出「法律建議」，聲稱歐洲各國的邊境法律要求禁止台灣政治人物入境，受訪的歐洲外交官和政府官員稱，這些中國官員向歐洲各國駐北京大使館，或透過當地的中國大使館直接向歐洲各國政府提出交涉，警告歐洲國家不要「越過中國的紅線」。

這些接觸方式各有不同，有的是針對個別國家，有的是針對多國集體進行；有的採用外交節略（一種半正式的外交溝通方式），有的則採取了面對面會晤。這些接觸發生在2025年11月和12月，部分是為了回應台灣官員近期的訪歐之行，包括現任副總統蕭美琴、外交部長林佳龍和前總統蔡英文。

根據《衛報》看到的1份外交節略，北京當局表示：「尊重歐洲在制定和實施簽證政策方面的主權，但1個制度漏洞已使台灣政界人士得以頻繁訪問歐洲。」

中方援引了多項歐盟法律規範，其中包括「申根邊境法」，該法規定非歐盟國民入境的條件是，「不被視為對任何成員國的國際關係構成威脅」。中國官員暗示，允許台灣官員進入歐洲國家，會威脅到該國與中國的國際關係。

在某些情況下，中國官員也援引了「維也納外交關係公約」，或建議歐洲國家效法聯合國的做法，禁止所有台灣人進入政府大樓。

台灣東華大學助理教授助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）受訪表示：「北京對這項規定的應用和解讀非常大膽，北京的解讀是，歐盟與台灣的關係會威脅到歐盟與中國的關係。但這完全不符合歐洲的認知和現實。」

中國外交部未回應《衛報》的相關問題。但上述外交節略指出，歐洲國家應拒絕台灣簽發的任何「所謂外交護照」，並「禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸和交流，否則將越過中國的紅線」。

外交節略中寫道：「中國希望歐盟機構和歐洲國家，從維護中歐關係和雙邊關係的更大利益出發，做出拒絕台灣所謂總統或副總統（包括前任）入境的政治決定」，並列出了台灣其他官員的名字。

該外交節略列舉了台灣官員們訪問比利時、捷克、波蘭、荷蘭、義大利、奧地利、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞和愛爾蘭的行程，稱這些訪問「嚴重損害了中歐關係」，並指控「歐洲方面甚至縱容蕭美琴在歐洲議會的大樓發表講話，宣揚台獨分裂主義主張」，中方所指的是，蕭美琴2025年11月7日在布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟 」（IPAC）年度峰會上發表的談話。

挪威和芬蘭外交部證實，他們是收到中方「法律建議」的國家之一，並表示與台灣有關的簽證規定由申根區相關機構制定。英國外交部發言人表示：「入境英國的許可完全由我們自己的法律和移民規定決定，這些規定同樣適用於來自台灣的旅客。」

台灣外交部表示，官員訪問歐洲「與中國完全無關，中國無權干涉」。

《衛報》指出，中國就歐洲自2011年以來實施的邊境法規提出「非常具體」的建議，雖然並未被接收國視為具有法律效力，歐洲一些小國卻對這種警告意味格外重視。

馮儒莎表示：「我認為這是另一種讓歐盟成員國感到不安的方式，讓他們覺得與中國的關係可能面臨威脅。而北京很清楚，有些歐盟成員國非常渴望吸引中國投資。」

歐洲智庫「墨卡托中國研究所」（Merics）專門研究中國全球戰略的分析師宋高祖表示，這項不同尋常的舉動符合北京當局長期以來利用一切可能的手段，阻止與台灣更緊密合作的戰略。他說：「北京當局正竭盡所能地暗示，在允許台灣官員入境之前，你們真的應該三思。我不會說這是威脅，這更像是1種提醒，儘管口氣並不溫和。」

