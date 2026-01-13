為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    強風來襲！ 日本成田機場10航班無法降落 緊急改降其他機場

    2026/01/13 16:01 即時新聞／綜合報導
    受強烈季風影響，日本千葉縣今（13）日多地區颳起強風，導致多個航班被迫改降其他機場。（圖擷取自社群平台「X」）

    受強烈季風影響，日本千葉縣今（13）日多地區颳起強風，導致多個航班被迫改降其他機場。（圖擷取自社群平台「X」）

    受強烈季風影響，日本千葉縣今（13）日多地區颳起強風，且風力隨時間急遽增強。截至日本時間下午2點15分（台灣時間下午1點15分），已有10個原定飛往成田機場的國內外航班，因無法順利降落，緊急改降到其他機場。

    綜合日媒報導，根據成田國際機場公司（NAA）觀測資料，成田機場從今日凌晨開始，就一直處於強風注意警報，更在日本時間中午12點半左右（台灣時間上午11點半）左右，在機場附近觀測到最大瞬間風速為每秒20.1公尺。

    報導指出，多個航班受到強風影響，不得不被迫道，目前陸續降落至名古屋的中部機場與大阪的關西機場，提醒旅客務必注意最新天氣與航班動態。

