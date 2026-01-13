屢謊報美發生大規模槍擊案驚動警方 澳洲青少年被拘留控罪

澳洲1名青少年頻打電話謊稱美國商店與學校發生大規模槍擊案，一度引發恐慌。圖為5日在美國德州小鎮尤瓦爾迪拍攝、追悼在2022年5月24日當地洛伯小學槍擊案中罹難師生的紀念碑。（法新社）

澳洲警方13日表示，1名被控打電話謊稱美國零售商店及教育機構發生大規模槍擊案、一度造成美國人恐慌的澳洲青少年，已被拘留與控罪。

根據澳洲聯邦警察資料，該調查始於收到美國聯邦調查局（FBI）的情資，指稱某個線上犯罪網絡的1名澳洲成員，涉及多起「謊報」電話。

澳警上月搜索該青少年位於新南威爾斯州的住家，查扣多件電子設備與1支違禁槍械；警方指控該青少年觸犯12項電信犯罪，稱他多次打電話謊報美國零售商店與教育機構發生大規模槍擊案。此外，該青少年還被控1項非法持有違禁槍支的罪名。

澳洲聯邦警察代理助理局長馬歇爾（Graeme Marshall）說，該名來自新南威爾斯州的青少年，涉嫌在美國造成數以千計的民眾、企業與服務廣泛恐慌與混亂，導致重大經濟損失；這類常見於11到25歲年輕男性的「報假案」犯罪行為，目的是為了在網路群體中獲取地位、名聲與認可。

FBI國際行動部門助理主任卡普蘭（Jason Kaplan）也說，報假案是危險又擾亂秩序的犯罪行為，恐危及人命安全以及會耗盡緊急服務資源。

