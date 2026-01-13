拿申根公約當令箭！中國發函施壓歐洲各國：禁止台灣政治人物入境

中國近期對歐洲多國發動「法律戰」，引用申根法規要求禁止台灣高層入境，文件中更直接點名副總統蕭美琴行程觸碰北京紅線。圖為蕭美琴去年11月7日出席於歐洲議會舉辦的IPAC年會。（美聯社）

多名知情外交官透露，中國透過駐北京大使館或直接向歐洲各國首都發送「外交照會」（note verbale），內容充滿了對歐洲法律的扭曲解讀。據英國《衛報》報導，中方引用《申根邊境法》條款，稱非歐盟國民若被視為「對任何成員國的國際關係構成威脅」，應被拒絕入境。北京的邏輯是：允許台灣官員入境會破壞該國與中國的關係，因此台灣官員就是「威脅」，依法不應放行。

這份文件中特別點名了台灣副總統、外交部長及前總統等高層，並列舉了他們近期訪問比利時、捷克、波蘭等國的行程。中方在照會中怒批，歐洲方面「甚至縱容蕭美琴（Hsiao Bi-khim）在歐洲議會大樓發言，宣揚台獨分裂主張」，嚴重破壞中歐關係。

要求廢除外交護照 視台灣官員為威脅

報導指出，北京在照會中聲稱「尊重歐洲主權」，但隨即指責歐洲存在「制度漏洞」，讓台灣政治人物頻繁造訪。中方要求歐洲國家拒絕承認台灣發行的「所謂外交護照」，並禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸。部分案例中，中方甚至引用《維也納外交關係公約》，或要求歐洲效法聯合國，禁止所有台灣人進入政府大樓。

針對中國的荒謬行徑，台灣國立東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）受訪時直言，北京對法規的解釋「非常大膽」，試圖製造歐盟成員國對中關係可能受損的不安。我國外交部發言人向《衛報》表示，台灣官員訪歐與中國完全無關，中國對他國採取脅迫措施才是真正破壞和平的元兇，「中國的行為應受到譴責」。

英國外交部發言人則回應，入境英國的許可完全取決於英國法律；值得注意的是，即便英國並非申根區成員，同樣遭到了中方的法律施壓。挪威與芬蘭外交部也證實收到建議，但強調簽證規定由申根相關機構決定。分析指出，雖然大國可能對此嗤之以鼻，但中國這種警告語氣，確實對部分歐洲小國造成了壓力。

