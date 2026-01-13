為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    誤指李在明2個兒子沒當兵 南韓在野黨人士出庭致歉：被假消息騙了

    2026/01/13 14:39 即時新聞／綜合報導
    南韓國民力量水原地方黨部委員長李水晶，於李在明參選總統時誤指他的2個兒子沒當兵。（圖擷自李水晶臉書）

    南韓在野黨國民力量水原地方黨部委員長李水晶，於李在明參選總統時發文誤指他的2個兒子沒當兵，隨後遭到提告。李水晶今天（13日）在水原地方法院出庭時，坦言自己是被假消息欺騙。

    《韓聯社》報導，李水晶去年5月28日在臉書發文，批評李在明的2個兒子都是免役，不過，李在明2子實際上都有服完兵役，李水晶在發覺狀況不對後迅速刪文。

    李水晶此舉涉嫌觸犯南韓《公職選舉法》以假消息汙衊候選人、《情報通信網利用促進與情報保護等相關法》的誹謗他人等罪嫌，後續被告上法院。

    李水晶出庭時透露，她在總統大選期間加入了好幾個聊天群組，接觸到大量自己所不了解的候選人訊息，由於自己當天非常忙碌，因此沒有去查核事實。

    李水晶說，她對於自己被假訊息欺騙的事情感到很愧疚、很抱歉，已深刻反思自身疏忽所造成的社會影響，並強調她無意傷害候選人（李在明）及其小孩，希望法院能夠從寬處理。

    李水晶辯護律師表示，李水晶發文時並沒有意圖要對候選人造成負面影響，而且在了解到文章內容不實後，立即在9分鐘內刪除並PO出道歉聲明，希望法官可以參考其他判例判處緩刑。

    對於李水晶散播假消息的行為，檢察官建請法官對其罰款500萬韓元（約新台幣10.7萬元），預計在2月5日下午2時宣判。

