    國際

    美印太司令：北京持續對區域施壓 盟友團結至關重要

    2026/01/13 13:16 中央社
    美軍印太司令帕帕羅。（法新社檔案照）

    美國印太地區最高軍事指揮官表示，儘管美中政治關係近期趨於穩定，北京仍持續對該區域內國家施加軍事壓力，因此盟友團結至關重要。

    英國「金融時報」報導，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）在夏威夷「檀香山防衛論壇」（Honolulu Defense Forum）中說，中國軍方對東南亞各國採取強硬態度。

    自美國總統川普與中國國家主席習近平去年10月在韓國舉行高峰會後，美中關係已趨於穩定。在此之後，川普對內閣明確表示，美國對中政策目標已轉變為強調兩國關係的穩定。

    當被問及這是否意味中國軍方在南海及對台立場較不具侵略性時，帕帕羅說：「你能看見對（東南亞國家協會，ASEAN）國家面臨的壓力依然存在。」

    他補充說，儘管美中關係整體上趨於穩定，但中國仍持續在區域內施壓，考驗這種穩定，因此「我們的聯盟與夥伴的凝聚力非常重要」。

    帕帕羅雖未點名任何國家，但中國人民解放軍最近對菲律賓採取強硬行動，尤其是在有主權爭議的黃岩島（Scarborough Shoal）附近。

    在日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」後，中國軍方也加強在釣魚島附近活動。中日皆對釣魚台（日稱：尖閣諸島）有主權聲索。

    去年12月，川普政府發布新的「國家安全戰略」，看似降低對中國安全威脅的關注，並將注意力轉向西半球，此一發展引發部分美國盟友擔憂。

    但帕帕羅表示，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已明確表示，印太地區對美國至關重要，是潛在「最大威脅」來源。

    曾任美國國防部印太安全事務助理部長的瑞特納（Ely Ratner）說，過度強調美中關係穩定是個錯誤。

    他說：「北京的戰略很清楚：用合作承諾牽制美國，在華府與其盟友之間製造裂痕，並迫使整個區域屈服。當我們把美中關係置於盟友關係之上時，其實就是在替北京做事。」

