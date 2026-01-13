「每條巷子都有兩三人被殺」 目擊者指控伊朗政府屠殺抗議者

英國《BBC》訪問目擊者，目擊者指稱伊朗安全部隊直接朝抗議人群開槍，幾乎每條巷子裏都有兩三個人被殺；護理師和醫護人員提到，他們看到了許多屍體和受傷的抗議者，屍袋層層堆疊。（法新社，本報合成）

伊朗政府針對國內抗議活動進行血腥鎮壓，由於伊朗政府下令斷網，導致內部消息難以對外傳遞，伊朗國內死傷者數量可能遠超海外人權團體統計。英國《BBC》訪問現場目擊者，目擊者指稱伊朗安全部隊直接朝抗議人群開槍，另一名目擊者表示，幾乎每條巷子裏都有兩三個人被殺。

根據英國《BBC》報導，40多歲的奧米德（Omid）過去幾天都一直在伊朗南部的一座小城抗議伊朗日漸嚴重的經濟困境，奧米德表示，在他所在的城市裡，安全部隊用突擊步槍像手無寸鐵的抗議者開槍，抗議者成群倒下，「我們正赤手空拳地與殘暴政權對抗」。

隨著伊朗政府下令切斷網路，《BBC》波斯語頻道也被伊朗政府禁止在境內進行報導，一名來自德黑蘭的年輕女子表示，上週四（8日）德黑蘭街上擠滿抗議者，數量多到令人難以置信，但是到了週五（9日），安全部隊就只顧著殺人，不停地殺人，她在親眼目睹這一切之後非常難過，許多人也變得害怕出門，只在小巷或家中喊口號，德黑蘭徹底變成戰場，「在戰爭中雙方都有武器，而在這裡，人們只能喊口號，然後被殺害，這是一場一邊倒的戰爭」。

另一名來自德黑蘭以西的法迪斯市（Fardis）的目擊者提到，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）下屬的準軍事組織成員在9日騎著摩托車、開槍突襲示威者，甚至有人射殺與示威活動無關的居民，「每條巷子都有兩三個人被殺」。

許多接受《BBC》採訪的護理師和醫護人員都說，他們看到了許多屍體和受傷的抗議者，且數量多到已讓許多城市的醫院不堪負荷，無法救治重傷患者，尤其是頭部和眼部重傷的患者。一些目擊者聲稱，屍體被層層堆疊，並沒有移交給家屬。

向《BBC》波斯語頻道講述過現場狀況的人都不約而同地提到，伊朗內部的真實情況是外界難以想像的，國際媒體迄今為止報導的死亡人數，只是他們自己估計的一小部分而已。

傳送給《BBC》波斯語頻道的證詞與影片大多來自德黑蘭、附近的卡拉季（Karaj）、北部的拉什特（Rasht）、東北部的馬什哈德（Mashhad）以及南部的設拉子（Shiraz）等大城，這些地區可透過星鏈衛星網路連接到網路，來自小城鎮的資訊則很少，但從各城市收到的證詞數量之多、內容與性質也都相似，足以證明伊朗全國都受到強力鎮壓。

