黑猩猩2歲就玩命！研究揭青春期失控真相：全是爸媽放手太晚

雖然黑猩猩與人類基因相似度高達98.8%，但在「冒險行為」上卻大不同。最新研究發現，比起人類青少年的叛逆，黑猩猩早在「2歲幼兒期」就進入玩命高峰。（法新社檔案照）

青少年往往被貼上「愛冒險」、「魯莽」的標籤，但這真的是生理發展的必然嗎？據科普網站《Science Alert》報導，一項針對人類近親黑猩猩的最新研究提出了顛覆性觀點：人類青少年之所以在青春期出現冒險行為高峰，並非單純因為渴望危險，而是因為父母的「監管鬆綁」所致；事實上，若無外力限制，生物在幼兒期可能更愛「玩命」。

2歲到5歲最瘋狂 玩命機率是成年3倍

這項由密西根大學（University of Michigan）人類學教授麥克拉奇（Laura M. MacLatchy）團隊主導的研究，觀察了烏干達基巴萊國家公園（Kibale National Park）內超過100隻野生黑猩猩的行為。研究發現，黑猩猩最愛冒險的時期並非青春期，而是「嬰兒後期」（2歲至5歲）。

數據顯示，與15歲以上的成年黑猩猩相比，2歲至5歲的幼年黑猩猩做出危險動作（如在樹枝間跳躍、突然放手墜落）的機率高出3倍；5歲至10歲的少年期是2.5倍；而10歲至15歲的青春期僅為2倍。這顯示黑猩猩的冒險傾向隨著年齡增長而「逐年下降」，青春期反而是收斂的過程。

關鍵差異：人類父母「盯太緊」

為何人類會有「青春期叛逆冒險」的現象？研究團隊推測，關鍵在於「監管」（Supervision）。黑猩猩母親在幼崽2歲後就無法有效限制其行為，導致幼猩早早開始嘗試危險動作；數據顯示，82％的黑猩猩幼兒危險行為都發生在母親觸手可及的範圍之外。

反觀人類，兒童在青春期之前都受到父母及其他長輩（如祖父母、老師）的嚴密監控。研究認為，若人類父母像黑猩猩一樣早早放手，人類幼童可能在青春期之前就會展現出大量的物理冒險行為。這意味著人類青少年的冒險高峰，其實是長年壓抑後的「釋放」，而非生理上的突然轉變。此外，研究也發現黑猩猩的冒險行為並無顯著性別差異，公母一樣愛冒險。

