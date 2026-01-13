為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    黑猩猩2歲就玩命！研究揭青春期失控真相：全是爸媽放手太晚

    2026/01/13 12:53 編譯陳成良／綜合報導
    雖然黑猩猩與人類基因相似度高達98.8%，但在「冒險行為」上卻大不同。最新研究發現，比起人類青少年的叛逆，黑猩猩早在「2歲幼兒期」就進入玩命高峰。（法新社檔案照）

    雖然黑猩猩與人類基因相似度高達98.8%，但在「冒險行為」上卻大不同。最新研究發現，比起人類青少年的叛逆，黑猩猩早在「2歲幼兒期」就進入玩命高峰。（法新社檔案照）

    青少年往往被貼上「愛冒險」、「魯莽」的標籤，但這真的是生理發展的必然嗎？據科普網站《Science Alert》報導，一項針對人類近親黑猩猩的最新研究提出了顛覆性觀點：人類青少年之所以在青春期出現冒險行為高峰，並非單純因為渴望危險，而是因為父母的「監管鬆綁」所致；事實上，若無外力限制，生物在幼兒期可能更愛「玩命」。

    2歲到5歲最瘋狂 玩命機率是成年3倍

    這項由密西根大學（University of Michigan）人類學教授麥克拉奇（Laura M. MacLatchy）團隊主導的研究，觀察了烏干達基巴萊國家公園（Kibale National Park）內超過100隻野生黑猩猩的行為。研究發現，黑猩猩最愛冒險的時期並非青春期，而是「嬰兒後期」（2歲至5歲）。

    數據顯示，與15歲以上的成年黑猩猩相比，2歲至5歲的幼年黑猩猩做出危險動作（如在樹枝間跳躍、突然放手墜落）的機率高出3倍；5歲至10歲的少年期是2.5倍；而10歲至15歲的青春期僅為2倍。這顯示黑猩猩的冒險傾向隨著年齡增長而「逐年下降」，青春期反而是收斂的過程。

    關鍵差異：人類父母「盯太緊」

    為何人類會有「青春期叛逆冒險」的現象？研究團隊推測，關鍵在於「監管」（Supervision）。黑猩猩母親在幼崽2歲後就無法有效限制其行為，導致幼猩早早開始嘗試危險動作；數據顯示，82％的黑猩猩幼兒危險行為都發生在母親觸手可及的範圍之外。

    反觀人類，兒童在青春期之前都受到父母及其他長輩（如祖父母、老師）的嚴密監控。研究認為，若人類父母像黑猩猩一樣早早放手，人類幼童可能在青春期之前就會展現出大量的物理冒險行為。這意味著人類青少年的冒險高峰，其實是長年壓抑後的「釋放」，而非生理上的突然轉變。此外，研究也發現黑猩猩的冒險行為並無顯著性別差異，公母一樣愛冒險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播