川普當面洗臉「我不喜歡你」！ 澳洲駐美大使陸克文宣布提早離任

澳洲駐美大使陸克文（左）因過去言論遭美國總統川普記恨，甚至在白宮被當面羞辱「我不喜歡你」。陸克文13日宣布將提早離任。（路透資料照）

得罪了方丈還想走？澳洲駐美大使、前總理陸克文（Kevin Rudd）週二（13日）宣布將提早結束任期。據《法新社》報導，陸克文的駐美生涯始終籠罩在與美國總統川普的不和陰影下，川普甚至曾在白宮會議上當面羞辱他：「我也不喜歡你。」

陸克文將於3月31日離任，轉任紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）主席。雖然澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）強調這是陸克文「個人的決定」，但外界普遍認為與川普的惡劣關係有關。

報導還原了去年10月在白宮發生的尷尬一幕。當時在電視轉播的會議上，川普突然轉頭問身旁的艾班尼斯：「他在哪裡？他還在為你工作嗎？」艾班尼斯尷尬地微笑，指著就坐在正對面的陸克文。

陸克文試圖解釋：「總統先生，那些（批評）是在我擔任此職位之前說的。」但川普毫不留情地打斷他：「我也不喜歡你（I don't like you either）。我不喜歡。而且我可能永遠都不會喜歡。」

曾罵川普「叛徒」 刪文難消怒火

這場恩怨源於陸克文在擔任大使前對川普的猛烈砲火。身為會說中文的前外交官，陸克文曾痛批川普是「歷史上最具破壞性的總統」，甚至稱他是「西方的叛徒」（traitor to the West），將美國民主拖入泥淖。儘管在川普於2024年11月勝選後，陸克文緊急刪除了這些社群貼文，但顯然未能平息川普的記恨。

艾班尼斯13日極力讚揚陸克文的工作表現，稱其工作勤奮無人能及，並在推動「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核潛艦協議上，貢獻良多。然而，面對川普毫不掩飾的敵意，這位澳洲政壇重量級人物最終選擇提早1年結束駐美生涯。

