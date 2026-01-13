為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普當面洗臉「我不喜歡你」！ 澳洲駐美大使陸克文宣布提早離任

    2026/01/13 12:35 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲駐美大使陸克文（左）因過去言論遭美國總統川普記恨，甚至在白宮被當面羞辱「我不喜歡你」。陸克文13日宣布將提早離任。（路透資料照）

    澳洲駐美大使陸克文（左）因過去言論遭美國總統川普記恨，甚至在白宮被當面羞辱「我不喜歡你」。陸克文13日宣布將提早離任。（路透資料照）

    得罪了方丈還想走？澳洲駐美大使、前總理陸克文（Kevin Rudd）週二（13日）宣布將提早結束任期。據《法新社》報導，陸克文的駐美生涯始終籠罩在與美國總統川普的不和陰影下，川普甚至曾在白宮會議上當面羞辱他：「我也不喜歡你。」

    陸克文將於3月31日離任，轉任紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）主席。雖然澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）強調這是陸克文「個人的決定」，但外界普遍認為與川普的惡劣關係有關。

    報導還原了去年10月在白宮發生的尷尬一幕。當時在電視轉播的會議上，川普突然轉頭問身旁的艾班尼斯：「他在哪裡？他還在為你工作嗎？」艾班尼斯尷尬地微笑，指著就坐在正對面的陸克文。

    陸克文試圖解釋：「總統先生，那些（批評）是在我擔任此職位之前說的。」但川普毫不留情地打斷他：「我也不喜歡你（I don't like you either）。我不喜歡。而且我可能永遠都不會喜歡。」

    曾罵川普「叛徒」 刪文難消怒火

    這場恩怨源於陸克文在擔任大使前對川普的猛烈砲火。身為會說中文的前外交官，陸克文曾痛批川普是「歷史上最具破壞性的總統」，甚至稱他是「西方的叛徒」（traitor to the West），將美國民主拖入泥淖。儘管在川普於2024年11月勝選後，陸克文緊急刪除了這些社群貼文，但顯然未能平息川普的記恨。

    艾班尼斯13日極力讚揚陸克文的工作表現，稱其工作勤奮無人能及，並在推動「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核潛艦協議上，貢獻良多。然而，面對川普毫不掩飾的敵意，這位澳洲政壇重量級人物最終選擇提早1年結束駐美生涯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播