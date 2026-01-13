Grok進軍五角大廈！赫格塞斯：將擁有領先世界AI模型

美國國防部長赫格塞斯宣布，將把Grok將加入Google的生成式人工智慧引擎於五角大廈網路內運行。（路透）

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧模型Grok近期飽受爭議，原因是該模型被人用於生成大量女性、未成年人裸露影像。但美國國防部長赫格塞斯12日宣布，將把Grok將加入Google的生成式人工智慧引擎於五角大廈網路內運行。

根據《美聯社》報導，赫格塞斯12日在位於德州的太空探索技術公司SpaceX發表演講時說「很快，我們部門的每個非機密和機密網路都將擁有領先世界的人工智慧模型。」

赫格塞斯表示，Grok將於本月晚些時候在國防部內部正式上線，並強調他將開放軍方資訊科技系統中所有相關數據供人工智慧應用。

赫格塞斯指出，五角大廈需要簡化和加快軍隊內部的技術創新。他稱需要來自任何地方的創新，且創新要以速度和目標為導向不斷發展。

赫格塞斯說五角大廈擁有來自20年軍事和情報行動的經實戰檢驗的作戰數據。他表示人工智慧的好壞取決於它所接收的數據，而五角大廈將確保數據充足。

赫格塞斯指出，他對軍事人工智慧系統的願景是「不受意識形態束縛」，可自由用於合法軍事用途。

值得注意的是，赫格塞斯指做法與拜登政府截然不同。拜登政府雖然也敦促聯邦機構制定人工智慧政策和用途，但同時也對濫用人工智慧保持警惕。

拜登政府於2024年底頒布了1項框架協議，指示國家安全機構擴大最先進人工智慧系統的使用範圍，但禁止某些用途，例如侵犯憲法保護的公民權利的應用，或任何能夠自動部署核武的系統。目前尚不清楚這些禁令在川普政府時期是否仍然有效。

