伊朗馬漢航空邀中國人「免費」去玩 網酸：畢竟日本太危險......

伊朗爆發全國性反政府示威，局勢瀕臨失控，外傳美國將派兵介入，各國開始撤離非必要人員，不過，社群平台卻流傳伊朗馬漢航空（Mahan Air）日前推出免費機票，邀請中國人去伊朗玩的宣傳。有網友嘲諷，繼柬埔寨之後，「哪裡打仗哪裡動亂就推薦我們（中國人）去旅遊。」

馬漢航空去年（2025年）12月19日發出「邀請」，稱今年（2026年）是中國與伊朗建交55周年，也是中伊建立全面戰略夥伴關係10周年，「讓我們一起相聚伊朗」，推出千張免費機票贊助活動，活動實施期間自2026年1月1日至12月31日。活動詳情至今天（13日）仍置頂該官方微博。

網友對此議論紛紛，有人表示「我去！刷完柬埔寨旅遊推廣就看到伊朗旅遊？」「後來就有朝鮮（北韓）煤礦7日遊。」還有人狠酸「日本是高風險旅遊地，伊朗不是。」「哪裡打仗去哪裡，主打刺激之旅。」甚至有人嘲諷中國政府「話說這全面戰略夥伴怎麼還不幫兄弟一把，光送韭菜去有啥用？」

網傳中國網友對於前往伊朗旅遊的評論。（擷取自x帳號@leocherry8）

