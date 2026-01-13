伊朗馬漢航空邀中國人「免費」去玩 網酸：畢竟日本太危險......2026/01/13 12:40 即時新聞／綜合報導
伊朗馬漢航空在微博宣傳「聯結中伊！馬漢航空助力千張免費機票，2026讓我們一起相聚伊朗！」（擷取自馬漢航空微博）
伊朗爆發全國性反政府示威，局勢瀕臨失控，外傳美國將派兵介入，各國開始撤離非必要人員，不過，社群平台卻流傳伊朗馬漢航空（Mahan Air）日前推出免費機票，邀請中國人去伊朗玩的宣傳。有網友嘲諷，繼柬埔寨之後，「哪裡打仗哪裡動亂就推薦我們（中國人）去旅遊。」
馬漢航空去年（2025年）12月19日發出「邀請」，稱今年（2026年）是中國與伊朗建交55周年，也是中伊建立全面戰略夥伴關係10周年，「讓我們一起相聚伊朗」，推出千張免費機票贊助活動，活動實施期間自2026年1月1日至12月31日。活動詳情至今天（13日）仍置頂該官方微博。
網友對此議論紛紛，有人表示「我去！刷完柬埔寨旅遊推廣就看到伊朗旅遊？」「後來就有朝鮮（北韓）煤礦7日遊。」還有人狠酸「日本是高風險旅遊地，伊朗不是。」「哪裡打仗去哪裡，主打刺激之旅。」甚至有人嘲諷中國政府「話說這全面戰略夥伴怎麼還不幫兄弟一把，光送韭菜去有啥用？」
伊朗马汉航空— 小蛋糕（日本勇者村） （@leocherry8） January 12, 2026
在中国官方号邀请中国人免费去伊朗
2026年是中伊建交55周年
全面战略伙伴关系10周年
让我们一起相聚伊朗????
网友表示：
“我去！刷完柬埔寨旅游推广就看到伊朗旅游？”
“后来就有朝鲜煤矿七日游”
“日本是高风险旅游地，伊朗不是????”
“哪里打仗哪里动乱就推荐我们去旅游”
????????????… pic.twitter.com/cbWb7WxSva
網傳中國網友對於前往伊朗旅遊的評論。（擷取自x帳號@leocherry8）