時速360萬公里狂奔！韋伯望遠鏡捕捉「落跑黑洞」 拖著20萬光年星河

韋伯太空望遠鏡證實發現1個正在「落跑」的超大質量黑洞，其高速移動在身後拖曳出1條長達20萬光年的新生恆星尾跡。圖為藝術家繪製的概念圖。（圖擷取自NASA、ESA）

宇宙深處上演了1場壯觀的「越獄」行動！據科普網站《Live Science》報導，科學家利用韋伯太空望遠鏡（JWST），首度證實發現1個「落跑中」的超大質量黑洞。這個質量相當於2000萬個太陽的宇宙巨獸，正以每小時360萬公里的驚人速度逃離其宿主星系，並在身後拖曳出1條長達20萬光年的新生恆星尾跡。

這項發現最早始於2023年，當時耶魯大學天文學與物理學教授范多庫姆（Pieter van Dokkum）團隊在哈伯太空望遠鏡的舊影像中，發現1條奇怪的「線」。為了查明真相，團隊轉向解析度更高的韋伯望遠鏡。

請繼續往下閱讀...

韋伯的中紅外儀器（MIRI）捕捉到了關鍵證據，即位於黑洞逃逸方向前端的「弓形震波」（bow shock）。范多庫姆形容：「這就像船隻在水中航行產生的波浪。在這裡，船是黑洞，水則是氫氣和氧氣。」這個清晰的衝擊波特徵，證實了該黑洞正在高速推開氣體前進，而非靜止的影像假象。

拖著「20萬光年」星河尾巴

最令人驚嘆的是黑洞身後留下的痕跡。隨著黑洞高速穿過氣體雲，其強大的衝擊力壓縮氣體，觸發了恆星形成的條件，導致身後留下1條長達20萬光年的新生恆星鍊。這條「尾巴」的長度甚至是我們銀河系直徑的2倍。范多庫姆表示，韋伯的數據與哈伯、凱克天文台（Keck Observatory）的觀測完美吻合，拼湊出了這個宇宙的全貌。

為何1個超大質量黑洞會被踢出家門？研究團隊推測，這是1場混亂的「星系撞球」結果。大約在宇宙年齡的一半時（約70億年前），可能發生了2個甚至3個星系的合併事件。當多個超大質量黑洞彼此靠近時，極端的重力交互作用導致其中1個黑洞被猛烈「彈射」出去，從而形成了如今觀測到的落跑景象。

