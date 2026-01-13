為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    流亡王儲呼籲川普「盡快出手」 讓伊朗政權垮台結束問題

    2026/01/13 10:53 即時新聞／綜合報導
    伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維接受美國《哥倫比亞廣播公司》專訪，他呼籲美國總統川普盡快對伊朗政權採取干預行動。（法新社）

    伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維接受美國《哥倫比亞廣播公司》專訪，他呼籲美國總統川普盡快對伊朗政權採取干預行動。（法新社）

    伊朗全國性示威抗議越演越烈，抗議民眾遭到血腥鎮壓，現年65歲的伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi，下稱巴勒維）接受美國《哥倫比亞廣播公司》專訪時呼籲美國總統川普盡快對伊朗政權採取干預行動。

    根據《CBS NEWS》報導，巴勒維接受專訪時對主播歐唐納爾（Norah O’Donnell）說：「我們需要採取行動。要確保伊朗不會再有更多人被殺害的最佳方式，就是及早介入，讓現行政權垮台，結束我們目前面對的所有問題。」巴勒維提到，他曾經和川普政府溝通過，而伊朗政權近期對美國政府釋出的接觸訊號是一種策略，試圖撲滅全國性的抗議浪潮。

    巴勒維強調，川普所劃下的「紅線」早已被伊朗政權跨過，現在的伊朗政權正在試圖欺騙世界，讓外界以為他們準備透過談判來化解動盪局勢，「真正能改變局勢的關鍵，在於讓伊朗政權明白，他們不能在指望持續鎮壓的同時，卻不引發國際關注」。

    被問到目前是否呼籲川普推動伊朗政權交替時，巴勒維提到，川普與伊朗人民站在同一陣線，代表川普最後會支持他們的訴求，而這個訴求就是伊朗政權要下台。由於目前伊朗政權對抗議民眾血腥鎮壓，巴勒維被問到「鼓勵伊朗人民上街頭是否等同於叫他們送死」，巴勒維認為：「這是場戰爭，戰爭本身就會有傷亡。為了讓死亡人數降到最低，避免無辜平民被政權殺害，必須採取行動。」

    此外，巴勒維也稱讚川普不同於部分前任美國總統，「他是個言出必行、說到做到的人」。

