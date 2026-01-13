為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國標案4評審沒吃到外送餐低血糖就醫 全網笑翻：避免承擔責任

    2026/01/13 10:56 即時新聞／綜合報導
    中國青海跨省標案評選，有4名評審因外送員將餐點送錯地方，出現低血糖、頭暈等不適症狀就醫。中國救護車示意圖。（歐新社）

    太離奇！中國青海省數據局通報，本月4日在跨省遠距項目標案評選的過程中，有4名隨機抽選的評審因外送員將餐點送錯地方，延誤就餐時間，因此出現低血糖等不適症狀，搭救護車送醫無法履行評選職責。中國網友們看到消息後紛紛笑破肚皮，直指應該是標案問題很大，評審為了避免承擔責任才想到這個方法離開。

    中國青海省數據局表示，4名評選專家在外送餐點遲遲沒來時，提出了叫救護車的要求，就算用完餐仍指稱身體狀況沒有改善，堅持要救護車前來，後續在青海大學附屬醫院完成治療已自行離開，至於標案之後將重新抽取專家來評選。

    中國網友對於這起離譜事件嘖嘖稱奇，不少人笑稱「不敢承擔責任，跑路了」、「失去評標資格也比坐牢強啊」、「一看就是項目有大問題」、「沒必要出賣良心」。

    有中國網友表示，如果是1個人、2個人就算了，4個評審同時就醫代表標案問題很嚴重；還有人感嘆沒想到剛到2026年沒多久，就發生如此魔幻的事情，不過想想也相當合理，因為標案如果之後出紕漏，簽名的專家可是要被究責的。

