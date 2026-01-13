反政府示威動搖伊朗政權 美聯社：4件事顯示領導層脆弱性

伊朗反政府示威活動越演越烈，令領導層面臨巨大壓力。（擷自X@realMaalouf）

伊朗示威議活動越演越烈，令領導層面臨巨大壓力，多年來規模最大的反神權統治示威活動正深深撼動伊朗。《美聯社》指出，已有4件事情顯示出伊朗領導層的脆弱性。

第一件事情是戰爭削弱力量。去年6月伊朗與以色列發生持續12天的戰爭，導致伊朗領導階層和軍隊實力遭到嚴重削弱。戰爭期間美國對伊朗核設施的空襲更是雪上加霜。多名軍事領導人陣亡，防空系統幾乎被摧毀，飛彈庫存也大幅縮水。

請繼續往下閱讀...

伊朗最高領袖哈米尼自1989年起執政，掌握至高無上的權力。戰爭期間及戰後，他曾一度消失。他也沒有指定繼承人，這給伊朗神權政體及其人民帶來更大不確定性。

美國薩塞克斯（Sussex）大學國際關係學副教授馬丁（Kamran Matin）表示，美國現在有機會在伊朗最脆弱的時刻向其領導層施壓。

第二件事情是伊朗朋友寥寥無幾。去年的戰爭凸顯伊朗地區影響力下降，尤其是在以色列於加薩戰爭期間打擊伊朗武裝代理人之後，諸如黎巴嫩真主黨、加薩哈瑪斯、葉門胡塞武裝等。

伊朗在全球範圍內孤立無援，其盟友俄羅斯正忙於俄烏衝突。作為伊朗石油買家的中國僅稱，希望伊朗政府和人民能夠克服當前的困難，維護國家穩定。

第三件事情是經濟舉步維艱。去年12月下旬，伊朗里亞爾暴跌至歷史新低，1美元（約台幣31元）兌142萬里亞爾（約台幣39元）。食物和其他必需品價格飛漲，迫使首都德黑蘭的商販和店主走上街頭抗議。這種憤怒迅速演變為對神權統治的更廣泛挑戰，其他城市也爆發抗議活動。

雖然伊朗數十年的鎮壓限制了境內任何有組織的反對派團體，但當伊朗民眾多年來忍受的某些事情過於極端，例如強制佩戴頭巾或嚴重的通貨膨脹，就會一次又一次走上街頭，冒著被血腥鎮壓的風險進行抗議。

第四件事情是伊朗可能讓步。美國總統川普曾說，若伊朗和平抗議者被殺，美國將對伊朗發動打擊。馬丁認為，川普威脅伊朗的主要目的是改變該政權的行為，而非政權本身，迫使伊朗在核濃縮或飛彈射程等問題上做出讓步。

歐洲對外關係委員會副項目主任傑蘭馬耶（Ellie Geranmayeh）稱，伊朗政權曾憑藉鐵腕手段、務實主義挺過制裁與政治動盪，然而其出路已大大減少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法