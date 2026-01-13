為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    會怕！美國封鎖委內瑞拉 2中國超級油輪不敢運油掉頭返航

    2026/01/13 09:59 即時新聞／綜合報導
    中國超級油輪「千陽號」在美軍封鎖下不敢接近委內瑞拉海域，已掉頭返航亞洲。（圖擷自maritimeoptima）

    美國為了控制委內瑞拉石油出口，而在近幾週攔阻多艘油輪，最新航運數據顯示，中國2艘超級油輪原定前往委國運油，結果不敢駛入加勒比海，在北大西洋停泊數週，現已經掉頭返回亞洲。

    據《路透》報導，2艘懸掛中國國旗的超大型油輪「興業號」（Xingye，音譯）和「千陽號」（Thousand Sunny）屬於3艘超級油輪組成的船隊，專門負責委內瑞拉至中國的航線，用來運輸委內瑞拉用於償還中國債務的原油，這些超級油輪（VLCC，Very Large Crude oil Carrier）每艘運力高達200萬桶原油，不過在委內瑞拉危機爆發後，已在大西洋停泊數週，等待進一步指示。最新LSEG航運數據顯示，這2艘油輪已掉頭返回亞洲。

    報導指出，作為委內瑞拉石油最大市場，中國自上個月以來未收到委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的任何貨運。這意味著在美國封鎖下，委內瑞拉短期內可能無法直接向其主要買家出口石油。

    根據PDVSA的內部文件顯示，去年中國是委內瑞拉石油的第一大出口國，出口量約為每日64.2萬桶，佔委內瑞拉石油總出口量的3/4。

