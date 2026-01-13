為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    扯！中國爆紅「死了麼」APP 被踢爆抄襲他人創意

    2026/01/13 09:41 即時新聞／綜合報導
    中國「死了麼」APP爆紅，但網紅「擺貨小天才」披露「死了麼」原本是他們團隊2023年提出的創意，竟被人偷偷做了出來。（圖擷自bilibili）

    中國「死了麼」APP爆紅，但網紅「擺貨小天才」披露「死了麼」原本是他們團隊2023年提出的創意，竟被人偷偷做了出來。（圖擷自bilibili）

    離譜！中國近來爆紅的APP「死了麼」，若獨居民眾下載後多日未簽到，就會自動提醒緊急聯絡人，不過，中國網紅「擺貨小天才」12日晚間上傳影片，指稱「死了麼」是他們團隊2023年提出的創意，竟被人「偷偷」做了出來。

    「擺貨小天才」在抖音、嗶哩嗶哩（bilibili）分別擁有630萬、118萬粉絲，他透露團隊於2023年10月8日推出介紹「死了麼」的影片，當天就在中國各大平台登上熱搜榜，但是出於「不可抗因素」，他們被迫在48小時內接連下架所有影片。

    「擺貨小天才」說，沒想到過了2年半後，有人「偷偷」幫他們做了出來，並指出兩者Logo雷同的情況，有部分功能對方也沒實現，例如可配對附近好友一起選擇墓地、挑選下葬與掃墓音樂、邀請好友使用可享第2個墓碑半價等逗趣內容。

    「擺貨小天才」笑稱，歡迎新的「死了麼」團隊前來聯繫他們，以取得完整的APP方案。「擺貨小天才」諷刺地表示，接下來他將推出「抄了麼」APP，專門抄襲各大網友的創意，並且幫忙完成上架作業。

    中國網友們看完影片後掀起熱議，不少人都在痛批新款「死了麼」的抄襲行為，也有人認為「擺貨小天才」的APP並未完成上架．因此是否算是抄襲還有爭議，對此，有1名網友斥責目前的「死了麼」從Logo到名字都是照抄，怎麼不能說是抄襲。

    中國網紅「擺貨小天才」的原版「死了麼」，有很多逗趣功能。（圖擷自bilibili）

    中國網紅「擺貨小天才」的原版「死了麼」，有很多逗趣功能。（圖擷自bilibili）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播