扯！中國爆紅「死了麼」APP 被踢爆抄襲他人創意

中國「死了麼」APP爆紅，但網紅「擺貨小天才」披露「死了麼」原本是他們團隊2023年提出的創意，竟被人偷偷做了出來。（圖擷自bilibili）

離譜！中國近來爆紅的APP「死了麼」，若獨居民眾下載後多日未簽到，就會自動提醒緊急聯絡人，不過，中國網紅「擺貨小天才」12日晚間上傳影片，指稱「死了麼」是他們團隊2023年提出的創意，竟被人「偷偷」做了出來。

「擺貨小天才」在抖音、嗶哩嗶哩（bilibili）分別擁有630萬、118萬粉絲，他透露團隊於2023年10月8日推出介紹「死了麼」的影片，當天就在中國各大平台登上熱搜榜，但是出於「不可抗因素」，他們被迫在48小時內接連下架所有影片。

請繼續往下閱讀...

「擺貨小天才」說，沒想到過了2年半後，有人「偷偷」幫他們做了出來，並指出兩者Logo雷同的情況，有部分功能對方也沒實現，例如可配對附近好友一起選擇墓地、挑選下葬與掃墓音樂、邀請好友使用可享第2個墓碑半價等逗趣內容。

「擺貨小天才」笑稱，歡迎新的「死了麼」團隊前來聯繫他們，以取得完整的APP方案。「擺貨小天才」諷刺地表示，接下來他將推出「抄了麼」APP，專門抄襲各大網友的創意，並且幫忙完成上架作業。

中國網友們看完影片後掀起熱議，不少人都在痛批新款「死了麼」的抄襲行為，也有人認為「擺貨小天才」的APP並未完成上架．因此是否算是抄襲還有爭議，對此，有1名網友斥責目前的「死了麼」從Logo到名字都是照抄，怎麼不能說是抄襲。

中國網紅「擺貨小天才」的原版「死了麼」，有很多逗趣功能。（圖擷自bilibili）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法