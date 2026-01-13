為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    剛見過習近平！李在明今訪日晤高市早苗

    2026/01/13 09:25 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明（右）13日應日本首相高市早苗（左）邀請，啟程前往日本奈良縣，展開為期2天的訪問。（法新社資料照）

    南韓總統李在明13日應日本首相高市早苗邀請，啟程前往日本奈良縣，展開為期2天的訪問。

    韓聯社報導，李在明將於13日下午抵達奈良縣，與高市早苗先後舉行單獨和正式會談，並在會後共同召開記者會。這將是李在明就任總統後的第5次韓日領導人會談，也是他和高市第2度舉行會談。本次會晤距離雙方上一次在南韓慶州亞太經濟合作會議（APEC）期間會晤僅約75天。

    奈良縣是高市早苗的故鄉。在中日關係急凍的情況下，韓日兩國領導人是否就相關問題展開對話備受關注。此外，雙方是否會針對長期具爭議的歷史遺留問題交換意見，也引發外界高度關注。

    南韓國家安保室長魏聖洛9日曾表示，希望透過此次韓日領導人會談，雙方能從人道主義層面出發，合作解決長生煤礦南韓遇難者遺骸挖掘與返還陷入停滯等歷史問題。他還表示，南韓加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的問題，也可能被列入會談議題。

    14日，李在明預計將與高市一同訪問奈良的世界文化遺產法隆寺等地，舉行友好交流活動，並在出席旅日僑胞座談會後返回南韓。

