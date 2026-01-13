德軍精銳傘兵爆醜聞！性騷擾、納粹敬禮 甚至毒品氾濫

德國精銳傘兵部隊傳出普遍存在性騷擾與極右派極端主義行為，重創軍方形象。示意圖，非當事人。（美聯社檔案照）

德國一支精銳傘兵部隊傳出普遍存在性騷擾與極右派極端主義行為，重創軍方形象，而此事曝光之際，正值政府啟動兵力擴充計畫，計畫招募數以千計的新兵。

路透12日報導，「明鏡週刊」（Der Spiegel）與「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）近日大量報導相關指控，包括性騷擾、使用納粹敬禮手勢，以及毒品濫用等，使軍方高層承受龐大壓力。

請繼續往下閱讀...

德國軍方證實相關濫權行為存在，並表示這些問題是在去年浮現，當時第26傘兵團的女性士兵向國會武裝部隊專員（即軍事監察專員）反映她們的遭遇。

軍方發言人表示，經過大規模調查後，已確認55名嫌疑人，其中19人將被撤除軍籍，16起案件已移交檢察機關，另有多起案件啟動其他紀律處分程序。

軍方指出，已推出一整套因應措施，目標包括改善指揮結構、加強預防與韌性、提升教育訓練，並強化核心價值。

這起最新醜聞曝光之際，當局正開始徵詢18歲青年的入伍意願，做為一系列擴充軍力措施的一環，目標是將現役兵力從目前約18萬2000人，提升至25萬5000至27萬人，並建立規模達20萬人的後備部隊。

只要招募目標能夠達成，服兵役仍將維持非強制性。政府並提出多項誘因，包括提高薪資與提供訓練機會，以吸引年輕人加入。

軍方表示，期望所有軍職與文職人員支持德國的民主憲政秩序，若未能符合標準，將採取相應行動，包括紀律處分，必要時也會採取法律行動。

軍方發言人在電子郵件聲明中指出：「我們的願景與目標，是保護軍隊內部結構，並在穩固的價值共同體中，為所有成員提供一個安全的環境。」

法蘭克福廣訊報指出，女性士兵經常通報遭到帶有性意味的辱罵與貶抑性言論，同時也有多起案件涉及士兵使用納粹術語與表述方式。

多年來，德國軍方曾多次爆出類似醜聞，其中一起甚至導致菁英特種部隊KSK面臨解散，直到時任國防部長裁定，認定該部隊打擊極右翼極端主義的努力，已足以確保其存續。

「以色列時報」（The Times of Israel）指出，KSK過去幾年一直處於輿論風暴中心，原因正是其內部存在極右翼極端主義的文化。對德國來說，軍中出現納粹崇拜是一個極為敏感的問題。德國聯邦國防軍成立於二次世界大戰後，其初衷是建立一支「身穿制服的公民」部隊，與舊納粹時期的國防軍（Wehrmacht）徹底劃清界限。

然而，現實情況顯示，某些官兵仍對二戰時期的軍事傳統抱持病態的懷念，將納粹軍隊視為專業與力量的象徵，而忽視其所犯下的反人類罪行。

德國聯邦軍事情報局（MAD）正承受龐大壓力，被要求更有效地清除部隊中的極端分子，但這些團體通常運作極為隱密，而且彼此之間建立強大的保護網絡。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法