向Fed主席鮑爾發傳票 彭博：唆使者又是他

彭博報導，知情人士透露，美國聯邦住房金融局局長普爾特（見圖）是川普政府決定向聯準會（Fed）主席鮑爾發出傳票的關鍵人物。（路透檔案照）

彭博報導，知情人士透露，美國聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）是川普政府決定向聯準會（Fed）主席鮑爾發出傳票的關鍵人物，隨著美國總統川普準備挑選新的Fed主席之際，此舉加劇施壓聯準會。

知情者說，川普一些盟友對於司法部此舉感到疑慮，擔憂對聯準會主席鮑爾的法律打壓將擾亂債券市場。他們也憂心，此舉將打消鮑爾5月卸任主席職位後，離開聯準會的念頭。鮑爾仍能擔任聯準會理事，直至2028年，他尚未表示是否將依循傳統離開聯準會。

請繼續往下閱讀...

在川普政府內，普爾特一直是活躍人物，他推動爭議性的住房政策，對川普政敵展開抵押貸款詐欺調查。普爾特向司法部提交有關聯準會理事庫克（Lisa Cook）的刑事舉報，成為川普試圖解聘她的依據。美國最高法院本月將審理庫克案。

1名高級官員表示，是司法部而非普爾特，主導鮑爾有關聯準會翻修國會證詞的傳票。該調查是由哥倫比亞特區聯邦檢查辦公室進行。

一些知情者說，哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）已批准對鮑爾展開調查。12日稍早，普爾特拒絕對此發表看法，他接受彭博電視訪問說，「司法部不在我的職權之內，超出我的管轄，我對此一無所知，我建議你詢問司法部」。

消息人士說，一些川普高級幕僚在9日晚間鮑爾收到傳票後，才知道此事。川普11日接受國家廣播公司（NBC）新聞訪問時，否認得知司法部對聯準會的調查。

9日晚間，普爾特與川普搭機飛往佛州棕櫚灘。他是海湖莊園會員，當川普在該處度週末時，經常光顧該俱樂部以及川普的私人高爾夫球場。

該傳票引發民主黨人與北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）的強烈批評。

參議院銀行委員會委員提里斯說，「如果還有任何人對於川普政府顧問是否積極推動終結聯準會獨立性，感到質疑，現在應該沒有人會懷疑了。現在讓人懷疑的是司法部的獨立性與公信力」。他說，在「這起法律問題徹底解決前」，他反對批准任何聯準會的人事案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法