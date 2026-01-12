為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    Grok生成兒童、女性不雅內容 英國對X平台啟動調查

    2026/01/12 22:27 中央社
    社群媒體X旗下AI聊天機器人Grok近日遭人用來生成女性及兒童不雅深偽影像，引發外界熱議，英國通訊管理局今天對X啟動正式調查。（法新社）

    社群媒體X旗下AI聊天機器人Grok近日遭人用來生成女性及兒童不雅深偽影像，引發外界熱議，英國通訊管理局今天對X啟動正式調查。（法新社）

    社群媒體X旗下人工智慧（AI）聊天機器人Grok近日遭人用來生成女性及兒童不雅深偽影像，引發外界熱議，英國通訊管理局（Ofcom）今天對X啟動正式調查。

    法新社報導，Grok用戶只要透過簡單文字指令，就能利用影像生成功能創建甚至分享女性及兒童不雅深偽影像，這讓Grok面臨來自國際社會日益高漲的反對聲浪。

    英國通訊管理局形容相關報導「令人極其擔憂」，並在聲明中表示，裸露的人體影像「可能構成親密影像濫用或色情內容，涉及兒童的色情影像可能淪為兒童性剝削的素材」。

    通訊管理局指出，已於1月5日聯絡X，要求其說明已採取哪些措施保護英國用戶。該局處未透露雙方洽談細節，但表示X已在規定時間內做出回應。

    這項正式調查將釐清X是否「未能履行應盡的法定義務」。法新社暫未聯繫到X平台發表置評。

    Grok 9日在X平台回覆用戶提問時指出：「自今天（2026年1月9日）起，xAI已限制X平台上的Grok影像生成及編輯功能，僅供付費的X訂閱用戶使用。」

    這項更動意味，絕大部分X用戶已經或將無法在這個平台透過Grok生成及編輯圖像。付費用戶則需向X平台提供信用卡資訊及個人資料，因此若出現濫用情事，將能識別濫用者身分。

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室稱此舉「侮辱」受害者，且「絕非解決辦法」。

    馬來西亞與印尼近日相繼封鎖Grok的服務，成為全球首批採取此措施的國家。兩國監管當局指出，Grok被用來生成色情露骨且未經同意的影像內容。

    東南亞國家對Grok採取限制措施之際，歐洲聯盟（EU）、印度和法國等地也正對Grok加強審查。

