為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國爭取東南亞首座迪士尼樂園 助攻東部經濟走廊

    2026/01/12 21:44 中央社
    泰國政府正積極爭取興建東南亞首座迪士尼樂園，盼藉此帶動觀光。圖為巴黎東部馬恩河谷的巴黎迪士尼樂園。（法新社）

    泰國政府正積極爭取興建東南亞首座迪士尼樂園，盼藉此帶動觀光。圖為巴黎東部馬恩河谷的巴黎迪士尼樂園。（法新社）

    泰國政府正積極爭取興建東南亞首座迪士尼樂園，盼藉此帶動觀光，並支撐泰國東部經濟走廊（EEC）的交通與航空城等計畫。

    泰國鮮新聞（Khaosod）今天報導，泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，政府已準備好爭取將迪士尼樂園引進東部經濟走廊，作為大型的觀光亮點，同時提升連接3座機場的高鐵運量。

    他所指的是連結曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場、廊曼（Don Mueang）機場和烏打拋（U-Tapao）機場的高鐵計畫。

    這項高鐵計畫自2019年10月簽署公私部門協力（Public-Private-Partnership，PPP）合約以來，幾乎沒有任何進展，且因去年底國會解散，政府進入看守狀態，無法審批變更合約而遇到更多阻礙。

    報導指出，皮帕表示，主題樂園也有助於推動烏打拋機場及周邊「航空城」開發，讓政府投入的大規模基礎建設更具有經濟效益，並加速相關計畫進展。他說，目前東南亞尚未有迪士尼樂園，若能成功引進，泰國將成為區域內第一個擁有迪士尼樂園的國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播