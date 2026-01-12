為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    提倡多元包容 美泰兒推自閉症芭比娃娃 反映患者真實世界

    2026/01/12 22:14 即時新聞／綜合報導
    美泰兒推出自閉症芭比娃娃，還配備專屬輔助器，反映患者真實世界。（美聯社）

    芭比娃娃（Barbie）製造商美泰兒（Mattel）宣布推出一款自閉症芭比，建議售價約新台幣375元，這款娃娃是芭比多元包容系列的最新成員。

    美泰兒已推出多款主打「多元與包容」的時尚系列芭比娃娃（Barbie Fashionistas），例如在2023年首次亮相的唐氏症芭比娃娃或是去年夏天上市的第一型糖尿病（Type 1 diabetes）芭比。時尚系列還包含裝有義肢的肯尼（Ken）、芭比，以及配戴助聽器的芭比。

    《美聯社》報導，美泰兒指出，這款娃娃是與公益組織自閉症自我倡導網路（Autistic Self Advocacy Network）共同開發，前後耗時超過18個月，目標是打造出一個能反映出自閉症患者可能體驗，以及如何感知並理解周遭世界的芭比娃娃。

    每個娃娃都會配備一個粉紅色指尖陀螺（Fidget Spinner）、一副降噪耳機以及一台粉色平板電腦，平板是仿照有表達困難的自閉症者用來溝通的輔助裝置而設計的。

    自閉症娃娃預計自美國時間週一起在美泰兒網路商店以及大型零售連鎖店Target上架，建議零售價11.87美元（約合新台幣375元）；至於美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）則要到3月才會開賣。

