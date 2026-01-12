左胸有釘子大傷口！河南初中生離奇亡 校方圖掩蓋引發抗議

中國河南省新蔡縣13歲學生在校內宿舍死亡，案情疑點重重。圖為校方叫來救護車轉運遺體，被家屬攔下。（圖擷自微博）

中國河南省新蔡縣今是清華園中學8日上午發生13歲朱姓男學生在校園離奇死亡案件。由於校方被指企圖連忙運走遺體，且死者左胸更被發現釘子大小的傷口，引起各界質疑，當地大批民眾更數度在校門前聚集要求討回公道。

官方為此二度通報，指死者因「心源性疾病」致死，但仍未能釋疑。

綜合中國網路訊息及部分媒體報導，直到7日為止狀況正常、就讀該校初中一年級的朱姓男學生，8日早上5至6時卻突然傳出病危，校方在通知家長時即告知「孩子不行了」。家長趕到學校時，朱姓男學生已經身亡，遺體並在家長趕到前就急忙運上救護車離開，且試圖運送到外地醫院，但在校門口被趕到家長攔截，發生對峙。

此後，家長在來不及見到遺體下，於是轉往學生宿舍查看兒子的房間，赫然發現兒子的私人物品已被清理一空，房間更是一塵不染。此後，校方雖承認朱姓男學生已經死亡，但在家長要求查看監視畫面時，卻聲稱「監控設備故障」無法觀看，且未作出任何具體說明，引起家長強烈不滿。

直到數小時後，朱姓男學生的父母才在當地警方陪同下前往醫院太平間，見到孩子的遺體。但家長赫然發現，死者不但嘴角殘留血跡，胸口更有一處釘子大小、有如被釘子戳過的傷口，且腰部也出現一大片紫黑色瘀青。

而家長拍下的照片，也一度在網路上快速流傳。

在上述過程中，不斷有其他學生家長及新蔡當地民眾趕往校門前關心，並聲援男學生的父母，人潮一度越聚越多，當地公安單位也為此派出大批警力前往圍堵，民眾一度鼓譟。而直到10日白天，許多民眾仍聚集在校門前，但10日入夜後人群即告散去，但學校周圍仍布滿警車及巡邏的員警。

朱姓男學生左胸前的傷口及嘴角血跡，成為網路上質疑此案的焦點，更有人將他的死因與活體器官移植作聯結，說法不一而足，也造成中國社會不斷質疑此案。

面對輿論壓力，新蔡縣教育局先於9日發布通報，僅表示經初步調查已排除刑事案件，並指事件正進行善後處理。但因這項通報對朱姓男學生的死因交代不清，仍未能平息外界質疑。

11日，新蔡縣官方以「聯合調查組」名義發布調查結果，指死者全身無外傷，排除生前受到外力傷害，毒化檢驗後也排除中毒死亡。經會診，死者係「心源性疾病」致死，左胸部的「針孔」是「法醫抽取毒化檢驗所需血液時形成」，嘴角紅色液體則是法醫翻動死者時流出的體液。但這一說法仍遭部分中國民眾質疑。

