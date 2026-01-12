為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    泰國南部加油站爆炸案 軍方：情勢控制結束宵禁

    2026/01/12 20:51 中央社
    泰國南部11間加油站昨天遭炸彈攻擊，遭攻擊的陶公府隨即宣布宵禁，今天因情勢已受到控制，結束宵禁。（歐新社）

    泰國南部11間加油站昨天遭炸彈攻擊，所幸無重大傷亡。遭攻擊的陶公府當天隨即宣布宵禁，不過軍方今天表示，因當地安全情勢已受到控制，結束宵禁。

    泰國南部陶公府（Narathiwat）昨天因發生加油站爆炸事件而實施宵禁，禁止民眾於晚間9時至翌日清晨5時外出。不過，曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，宵禁已結束。

    報導指出，陶公府特遣部隊官員今天表示，已結束宵禁，並發布公告寫道，「該府局勢已得到控制」。

    曼谷郵報報導，泰國南部3個府11日凌晨有11間加油站和多間便利商店遭炸彈攻擊及縱火，造成1名警察、1名消防員和2名民眾受傷，其中陶公府最嚴重，有5間加油站被炸彈攻擊。

    當局表示，至少有40人參與攻擊行動，損失超過5400萬泰銖（約新台幣5462萬）。

    據公告，陶公府從11日晚間9時開始實施宵禁，限制該府的人員流動和邊境通行，宵禁已於今天結束，僅持續一天。

    泰國鮮新聞（Khaosod）報導，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）11日表示，攻擊事件與分離主義叛亂行動無關，而是和地方選舉有關。

