12日戰爭打破德黑蘭「不敗」形象 伊朗民眾憤而起義

華府11日舉行聲援伊朗示威者的集會。（美聯社）

《華爾街日報》12日指出，伊朗政權正陷入近年對其統治最步步進逼的民意挑戰，現在的境況與去年6月美國與以色列聯手襲擊有關，因為那場十二日戰爭打破德黑蘭當局「戰無不勝」的形象，使伊朗人民意識到過去犧牲的自由和繁榮，並未換來當局口中的安全保障，從而對當局的合法性產生懷疑，在經濟難關下釀成巨大風暴。

據報導，從伊朗流出的畫面顯示，儘管遭到鎮壓，大規模抗議活動仍在繼續。伊朗領導層先前也經歷過類似的風暴，但這次的處境要孱弱得多。伊朗社會一直秉持著一種共識，人民願意忍受苦難和限制，換取一個強大的國家保護他們免受外國侵略。然而，這項假設在2023年被伊朗支持的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」和黎巴嫩政治軍事組織「真主黨」襲擊以色列後徹底破滅。這場襲擊引發一場地區戰爭，並在去年夏天為德黑蘭帶來死亡和破壞。

當時，以色列對伊朗的空襲擊斃其大部分軍事領導層，隨後美國的轟炸行動也重創伊朗的核子計畫。對於一個曾將國家巨額財富投入代理人網路，以阻止這類針對本土襲擊的政權而言，這無疑是一次恥辱。如今，伊朗示威者冒著被逮捕、甚至身陷槍林彈雨的風險，起身要求政治變革，更要求推翻伊斯蘭共和國。

國際危機組織（ICG）伊朗計畫主任瓦埃茲（Ali Vaez）表示，「這成了壓垮駱駝的最後一根稻草。多年來，德黑蘭政權一直辯稱，儘管它未能為伊朗人民帶來繁榮或多元，但至少帶來安全保障。事實證明，該政權並沒有做到。現在，人民已忍無可忍」。卡內基國際和平基金會資深研究員薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）指出，6月的十二日戰爭為德黑蘭當局帶來「短暫的興奮」，誤以為全國團結。

薩賈德普爾強調，自1979年成立以來，伊朗一直主動對以色列發動戰爭，而非迫於無奈必須戰爭，「對外戰爭往往能在革命政權的早期階段鞏固其地位，但軍事上的挫敗會暴露獨裁政權晚期的脆弱性」。事實上，歷史上不乏專制政權在與外國敵人的軍事對抗中遭遇挫敗後，最終因國內動亂而垮台的案例。例如，阿根廷軍政府在1982年福克蘭群島戰爭中被英國擊敗一年後，即被民主政府取代。希臘軍政府也在1974年賽普勒斯戰爭失敗後垮台。

自十二日戰爭以來，86歲的伊朗最高領袖哈米尼一直抵制改變政策路線的壓力，試圖維持現狀。德黑蘭當局沒有大幅改變外交政策，也沒有尋求與川普就伊朗核計畫達成協議，而這些本來可以促成解除制裁。當局也沒有實施任何可能鞏固民意的重大國內政治和經濟改革。華府智庫中東研究所資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，即便被炸得粉身碎骨，當局仍想重拾當初導致國家陷入這般境地的政策，「正是這種絕望感讓人們覺得，自己已一無所有」。

