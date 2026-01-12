越共4柱架構恐消失 傳蘇林盼藉14大仿習近平擴權

越共總書記蘇林（右）傳想仿效中共政治架構，如習近平（左）身兼總書記和國家主席。（路透檔案照）

決定越南新一批領導班底的第14次全國代表大會將於下週召開。官員透露，越共總書記蘇林想仿效中共政治架構，習近平身兼總書記和國家主席職位。然此恐破壞越南權力分享傳統，黨內對此似乎意見分歧。

一黨制國家越南正處於國內政治和外交關係關鍵時刻。5年一次的越南共產黨第14次全國代表大會將於19日至25日召開。將有約1600名越南全國代表齊聚河內，選出新的領導人，制定國家發展方向。

根據幾位知情人士與官員向路透社透露，現年68歲的越共總書記蘇林（Tô Lâm）在去年12月的一次黨內會議上，提出同時競選總書記和國家主席這兩個國家最高職位，以期在14大召開前獲得黨的初步批准。

消息人士稱，黨代表會議支持蘇林繼續擔任總書記，但幾位知情人士對於國家主席由誰擔任的問題有不同說法。國家主席在越南四駕馬車中排序第2，但主要為代表國家的象徵性角色，目前由具軍事背景的梁強（Lương Cường）擔任。

2名消息人士稱蘇林的公開競逐獲得支持，而另一人則表示結論尚不明確。無論如何，最終決定權將在全國代表大會所選出的代表手中。

對此，越南共產黨書記處目前並未回覆媒體詢問。

若這兩個國家最高職位真的在未來5年內由同一人擔任，這意味著越南傳統的權力分享模式發生重大轉變。

過去只有在現任領導人逝世等特殊時期，這兩個職位才會合併，例如2024年時任最高領導人、越共中央總書記阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）因病離世後，蘇林曾同時擔任這兩個職位約3個月。

據幾位消息人士表示，若蘇林成功，作為黨內強大派系的軍方將放棄國家主席職位，以換取在高級軍官晉升方面保持足夠的自主權。

一位官員更透露，軍方領袖正在就限制蘇林權力的「保障措施」（safeguards）進行談判。然國防部暫未對此發表評論。

對於將總書記和國家主席職位合併，越南內部也陷入分歧。支持者認為，其他所有共產主義國家—中國、北韓、古巴和寮國，都將這兩個職位授予同一位領導人，認為此舉將強化蘇林的經濟改革速度，並提升他與外國領導人會晤時的地位。

持懷疑態度的人則認為，這項改變會助長蘇林的氣焰。公安部出身的他，先前已經大幅擴張安全機構的權力。

澳洲國防大學（Australian Defence Force Academy）越南安全研究資深專家塞爾（Carl Thayer）向路透社表示，此次合併是「精簡越南政治結構的必然結果」。他指出，蘇林去年頻繁出訪海外，實際上已經接管了國家主席的部分權力。

自19日起，為期一週的黨代會將選舉產生新中央委員會的200名委員，預計會有大量新成員加入。這令人懷疑，這些新的中央委員是否會批准去年12月約140名代表投票通過的決定。

中央委員會將選出越共總書記和政治局委員。政治局隨後將提名國家主席、總理和國會議長，這些任命需經國會議員同意。

