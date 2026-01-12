為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    校園不倫三角戀！校長不滿小三與副校長有染 持扳手爆打「情敵」

    2026/01/12 20:11 即時新聞／綜合報導
    54歲的校長費爾頓因不滿（其小三）女老師也與副校長派克有染，憤而持扳手攻擊對方。（擷取自X@thetimes）

    54歲的校長費爾頓因不滿（其小三）女老師也與副校長派克有染，憤而持扳手攻擊對方。（擷取自X@thetimes）

    英國南威爾斯一所天主教中學爆出誇張的教師三角戀醜聞，已婚並育有3子的54歲校長費爾頓（Anthony John Felton）背叛任職同校的妻子，與校內女老師外遇並產下私生子，而女老師其實也和51歲副校長派克（Richard Pyke）有染，費爾頓得知此事後，因忌妒而失去理智，持扳手攻擊「情敵」派克，被處2年4月的徒刑，正在服刑的費爾頓日前發聲，希望向派克致歉。

    《太陽報》（The Sun）報導，費爾頓原本為聖約瑟天主教中學（St Joseph’s Catholic School）的校長，其妻子瑪麗亞（Maria）也在同間學校擔任「宗教與性教育」老師。不過費爾頓竟在校內與另一名女老師發生婚外情，還生下私生子。

    去年3月時，費爾頓發現女老師似乎也與副校長派克存在不正當關係，他氣急敗壞地趁對方背對他時，舉起預先準備好的扳手，反覆重擊派克的頭部，直到同事闖入阻止才停手。不過費爾頓打完情敵還沒氣消，他隨後又向其餘同事發送電子郵件，指控事發女老師是「一路靠睡上位」，揭發她與至少2位學校管理層高管存在性行為關係，表示很後悔讓她走後門、任職各種職務，並且在結尾處向受此事件波及到的所有人致歉。

    費爾頓隨後遭警方逮捕，並因「意圖導致他人身體嚴重受傷」被判處2年4月有期徒刑。他日前在英國更生人刊物《獄中時光》（Inside Time）中也坦言，自己罪有應得，他對當時的所做所為深感懊悔，希望有機會能與受害者（派克）道歉。

    不過派克也表示，這場攻擊事件雖然沒有對他造成嚴重的致命傷，但確實使他產生了無法磨滅的心理創傷，「在那些令人痛苦、恐懼的回憶裡，我仍然會哭著問自己同一個問題，『你怎麼能做出那樣的事？』但直至今日，我才看清了你的真面目。」

