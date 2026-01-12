為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    緬甸國會選舉2階段投票 軍方支持政黨稱拿下翁山蘇姬選區

    2026/01/12 20:50 中央社
    2021年2月，緬甸仰光抗議群眾舉著肖像，聲援翁山蘇姬。（法新社）

    2021年2月，緬甸仰光抗議群眾舉著肖像，聲援翁山蘇姬。（法新社）

    內戰未平的緬甸昨天在軍政府主導下舉行第2階段選舉投票，親軍方主要政黨今天宣布，在過去屬於民主運動領袖翁山蘇姬的選區贏得國會席次。這次選舉被認為是軍政府延長自身統治的手段。

    緬甸軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP）在去年12月28日舉行的第1階段選舉中，贏得當時開放競逐的下議院102席中的90席，大幅領先。

    緬甸首階段投票在仰光（Yangon）、瓦城（Mandalay）和首都奈比多（Naypyitaw）等城市舉行，然而投票率僅達52.13%，遠低於2020年與2015年大選。

    另外約100個鎮區昨天舉行第2階段投票；第3階段則預定本月25日在265個鎮舉行，其中包括軍政府實際上未完全掌控的地區。

    法新社報導，一名聯邦團結發展黨幹部表示，他們「贏得高穆選區（Kawhmu）」的國會議員席次，這裡過去是翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在仰光省的選區。此人因未獲准透露選舉結果而希望保持匿名。

    該黨人士補充道：「我們在仰光省16個下議院席次中，拿下15席。」高穆及其他數以十計選區是在昨天第2階段選舉中投票。

    前述幹部未說明，他們是以多大差距勝選，而軍政府掌控的選舉委員會尚未公布第2階段選舉的正式結果。

    聯合國人權專家安德魯斯（Tom Andrews）上週透過聲明指出：「軍方支持的政黨聲稱自己大獲全勝，應該沒有人會感到意外。」

    他表示：「軍政府設計這場選舉，是為確保其代理人勝選、鞏固軍方主導地位，並構築具有合法性的假象，儘管暴力與鎮壓不曾停歇。」

    此外無論選舉結果如何，根據前軍政府制定的憲法，國會有1/4席次得保留給軍方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播