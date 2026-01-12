為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏干達大選本週登場 穆塞維尼掌權40年料將連任

    2026/01/12 18:59 中央社
    烏干達總統穆塞維尼。（路透社檔案照）

    烏干達總統穆塞維尼。（路透社檔案照）

    東非國家烏干達15日將舉行總統大選，總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）長達40年的統治幾乎肯定將再獲延續，但許多人擔心2021年的鎮壓行動可能重演。

    法新社報導，穆塞維尼現年81歲，自1986年掌權至今，他的主要對手是從歌手轉型為政治人物的波畢威恩（Bobi Wine）。

    波畢威恩本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi），今年43歲，這是他第2度參選總統，上回2021年的選戰以流血和失望收場。

    儘管穆塞維尼幾乎肯定連任，人權團體及國際監督人士仍指控，烏干達當局在選前進行抓捕、綁架等行動，還恐嚇媒體。

    最近幾天，首都康培拉氣氛平靜，不少居民已返鄉準備投票，或是選擇避避風頭。

    波畢威恩過去屢次被捕，這次競選時，他身穿防彈背心，形容選戰已變成「戰爭」。

    他上週在國家團結平台黨（NUP）一場集會中說：「他們不可能把我們全都綁走。監獄已經滿了，而我們追求改變的烏干達人民還有數百萬人。」

    不過，一些烏干達人仍害怕2021年的暴力情事重演。首都居民南杜梅（Winnie Promise Nantume）告訴法新社，那時「人們失去性命和身邊的東西，所以這讓我們很害怕」。

    東非民主倒退的疑慮也揮之不去。

    去年10月，烏干達鄰國坦尚尼亞的大選爆發暴力衝突，並傳出舞弊指控，數百名抗議民眾遭安全部隊殺害。

    肯亞自2024年以來的多場抗議活動亦有數十名反政府示威者遇害，而且殺人者顯然未受懲處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播