    首頁 > 國際

    北韓指控無人機侵犯領空 南韓調查是否民間人士所為

    2026/01/12 17:25 中央社
    這些由北韓官方通訊社朝中社（KCNA）透過KNS發布的合成圖片顯示了一架無人機的殘骸。北韓聲稱該無人機來自韓國，在侵犯北韓領空後被北韓的專業電子戰設備擊落。（法新社）

    南韓國防部今天表示，針對北韓10日指控南韓派遣無人機侵犯其領空，南韓當局已展開調查，重點放在是否是民間人士所為。

    路透社報導，北韓軍方當時指控南韓派遣無人機是「挑釁行為」，並表示已將這些無人機擊落，還公布據稱是這些飛行器拍攝的空拍照片及遭擊落後的殘骸。

    南韓軍方當時回應說，北韓指稱的無人機型號不在其操作範圍內，被指遭入侵日期當天他們也未操作任何無人機，南韓軍方無意挑釁北韓。

    南韓總統李在明10日已承諾將迅速展開調查，並表示若確實有民間人士操作相關無人機，會構成威脅南韓安全及朝鮮半島和平的「嚴重犯罪」。

    南韓國防部的1名發言人今天並引述部長安圭伯表示，南韓願意與北韓進行共同調查，但尚未正式提議。

    李在明政府先前幾次嘗試與平壤開啟對話，都未獲回應。

    由朝鮮官方通訊社朝中社（KCNA）於2026年1月10日透過KNS發布，並以合成影像的形式呈現。圖片顯示的是開城的鳥瞰圖。北韓聲稱，該畫面是從一架侵犯北韓領空並被北韓專業電子戰設備擊落的韓國無人機上拍攝的。 1月10日，北韓指責南韓本月在領空放飛了另一架無人機進行間諜活動，首爾方面否認了這項指控。 （法新社）

